MMA 2020: BTS celebra ‘all kill’ de Daesangs en los Melon Music Awards

[👑] @BTS_twt



DAESANG ARTIST OF THE YEAR



🐨: Ah, podemos aceptar este premio una vez más. Primero, gracias a todos. Para ser honesto, no es muy cómodo recibir un premio tan significativo durante estos tiempos. De hecho, ha pasado un año desde que pudimos encontrarnos+#BTSxMMA https://t.co/UnyYUxfGJt