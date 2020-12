Luego de 8 semanas culmina el drama Start Up, la historia de Seo Dal Mi, Nam Do San y su jornada al éxito en el mundo de la innovación tecnológica y las empresas emergentes. A estas alturas de la ficción, deberá resolverse las dudas de los personajes principales tanto en el plano profesional como en el sentimental.

Los dos últimos capítulos (ep. 15 y ep. 16) se estrenarán el sábado 5 y el domingo 6 de diciembre respectivamente. A continuación te contamos todos los avances que ha lanzado tvN como preparación al gran final.

Bae Suzy como Seo Dal Mi y Kim Seon Ho como Han Ji Pyeong. Foto: captura

La semana anterior mostró un salto temporal de tres años. Ahora Dal Mi trabaja con su hermana In Jae en el rubro tecnológico pero no ha podido olvidarse de Do San. Han Ji Pyeong sigue apoyándola, pero justo cuando iba a intentar cortejarla con más decisión, el joven desarrollador regresa con sus amigos desde San Francisco.

El encuentro entre Dal Mi y Do San sigue lleno de malentendidos. El joven todavía está herido por la forma en que terminaron su relación y piensa que ella ya rehizo su vida. Por su parte, Dal Mi se siente avergonzada con él.

Nuevamente, las circunstancias juegan a favor de ambos y la empresa de In Jae necesita tres desarrolladores con urgencia. Ella le pide a su hermana que contrate sí o sí al trío de Samsan Tech, por lo que a Dal Mi no le queda más opción que buscar a Do San, quien ya se había ido a un pueblo rural para tratar de despejar su mente. Al regreso, los dos protagonistas parecen haber bajado sus defensas.

Teaser del ep 15 de Start Up:

Este adelanto muestra el siguiente reto profesional del equipo. Al parecer competirán nuevamente con la antigua familia de In Jae y no parece ser una tarea sencilla.

Do San respaldará a Dal Mi con su iniciativa, pero todavía tiene dudas sobre qué es lo que realmente ve ella en él.

Escena de adelanto al episodio 15

Fotos oficiales de Start Up

Ver los capítulos 15 y 16 de Start up con subtítulos en español

Como en su programación habitual, los capitulos finales de Start up se estrenarán el sábado 5 y domingo 6 a las 9.00 p. m. (KST) por el canal tvN.

Los fans internacionales pueden ver los episodios 15 y 16 en Netflix, algunas horas depués su premiere en Corea, con subtítulos en el idioma de su región.

AQUÍ puedes ingresar a la página principal del K-drama.

Horarios para ver Start up por Netflix

Los horarios por país para ver Start up por Netflix son los siguientes:

Start up en Perú: 9.00 a. m.

Start up en Colombia: 9.00 a. m.

Start up en México: 9.00 a. m.

Start up en Estados Unidos: 10.00 a. m.

Start up en Chile: 11.00 a. m.

Start up en Argentina: 11.00 a. m.

Start up en Indonesia: 9.00 p. m.

Start up en Malasia: 9.00 p. m.

Start up en Filipinas: 10.00 p. m.

