MMA 2020: ganadores del día 3 y presentaciones de los MelOn Music Awards

El 4 de diciembre se realizó la tercera fecha de los MMA 2020, premiación anual organizada por la plataforma de música MelOn. Este día, se introdujo a seis ganadores y, además, el público pudo deleitarse con presentaciones musicales de dos grupos rookie de K-pop.

Entre los premiados, se encuentran la destacada cantautora IU y cinco músicos de sesión (categoría incluida por primera vez). Estos fueron los mejores momentos de la transmisión.

MMA 2020: día 3

El tercer día, abrió con la sección de Jeong Sewoon, cantante solista conocido por haber participado en los reality K-pop Star y Produce 101 season 2. El artista de 23 años presentó historias enviadas al segmento sobre cómo la música había alentado a las personas durante la pandemia.

En el tercer día, los MelOn Music Awards invitaron como actos musicales a dos grupos novatos del año. En cuanto a girlbands, las elegidas fueron Weekly. Ellas interpretaron las canciones “Zig Zag” y “Tag Me”.

Asimismo, la boyband rookie que apareció en este stage fue CRAVITY. Sus fans pudieron disfrutar de un stage de “Break all the rules”, canción que fue su debut en abril del 2020.

Ambos grupos son considerados monster rookies del año. Puedes ver sus presentaciones en el siguiente video.

La performance final en el Tiny Room Live estuvo a cargo de Jang Beom June, cantautor miembro de la banda indie Busker Busker.

Algunas de sus canciones más conocidas son “Every moment with you”, “I can’t sleep” y “Your shampoo scent in the flowers” OST del drama Be Melodramatic.

Ganadores MMA 2020: día 3

Estos premiados se añaden a la lista de ganadores de los MelOn Music Awards 2020.

Best rock

DAY6 por “Zombie”

IU Feat. Suga of BTS por “Eight” (GANADORES)

N.Flying por “Oh really”

Suho por “Let’s love”

Younha por “Dark cloud”

IU ganó la categoría rock con la canción "eight". Foto: MMA 2020

Músicos y cantantes de sesión

Coro: Kim Hyun Ah

Batería: Shin Seok Cheol

Bajo: Choi Hoon

Sintetizador: Hong So Jin

Guitarra: Jukjae

Músicos de sesión premiados en los MMA 2020. Foto: captura YouTube

Ver MMA 2020: día 3 completo

El streaming en vivo de los MelOn Music Awards se realiza vía YouTube en los canales de 1theK y MelOn.

