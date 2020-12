Kim Seon Ho, de Start up: “Dal Mi y Do San están destinados a estar juntos”

¿Habrá revelado un spoiler? Kim Seon Ho comentó, desde su perspectiva, si su personaje en Start Up habría tenido posibilidades de ser correspondido por la protagonista. El referido K-drama lanzará su último episodio el domingo 6 de diciembre.

El actor que interpreta a Han Ji Pyeong, second lead de la historia, se colocó en el primer lugar del ranking de valor de marca de noviembre. Por ello, la producción no podía despedirse sin que Kim Seon Ho apareciera en The Swoon, canal de Netflix dedicado a los dramas coreanos.

“Cuando leí el guion, captó mi atención que Ji Pyeong pasa por muchas cosas difíciles y una época triste. Me pareció un personaje interesante y por eso me uní al proyecto. ¡Fue todo lo que pensé! No esperaba que el personaje se hiciera tan popular”, comentó en el video especial. “Muchas gracias por amar a Ji Pyeong”, agregó.

Kim Seon Ho interpreta a Han Ji Pyeong, experto en inversiones en el drama Start Up. Foto: captura YouTube

Team Han vs Team Do San

En Start Up, el triángulo amoroso nació debido a las cartas que recibió Seo Dal Mi (Bae Suzy) de parte de tal Nam Do San cuando eran adolescentes. Aunque, en realidad, las había escrito Han Ji Pyeong por idea de la abuela de la protagonista, ya que quería levantarle el ánimo a su nieta tras el divorcio de sus padres. Ellos solo escogieron un nombre al azar del periódico.

Años más tarde, cuando la protagonista quiso conocer en persona al que consideraba su primer amor, ninguno supo cómo decirle la verdad. En lugar de ello, Han Ji Pyeong buscó al chico que se llamaba Nam Do San (Nam Joo Hyuk) y le pidió que finja ser el autor de las misivas.

Seo Dal Mi (Bae Suzy) y Nam Do San (Nam Joo Hyuk). Foto: tvN

Quizá en ese punto, el ‘Sr. Han’ no pensaba que ambos se volverían inseparables. Nada pudo prever que Dal Mi y Do San trabajarían juntos por meses en Sandbox. Tal vez, tampoco supo que sí sentía algo por ella y solo dejó pasar esa oportunidad.

Cuando le preguntaron a Kim Seon Ho qué hubiera hecho en el lugar de su personaje, él dijo: “Creo que yo solo sería honesto. Pero si Ji Pyeong le hubiera dicho la verdad a Dal Mi, ¿él estaría a su lado en lugar de Do San?”.

“No creo. Do San y Dal Mi están destinados a estar juntos”, concluyó con las manos en el rostro.

Sin embargo, aunque Ji Pyeong tal vez no haya conquistado a Dal Mi, sí se ganó el corazón del público que todavía guarda un 1% de esperanza de que sea correspondido.

“Él cuida en secreto de las personas que ama. Creo que es su principal atractivo. A veces pienso: ¿es posible que alguien haga todas esas cosas solo para devolver la amabilidad? Creo que ser noble e inocente lo hace brillar”, comentó.

Start up, Suzy, Kim Seon Ho. Foto: captura tvN

Kim Seon Ho y Nam Joo Hyuk

El actor de 34 años reaccionó a un compilado con las mejores escenas de su personaje. Así reveló que varios momentos cómicos que grabó con Nam Joo Hyuk tuvieron mucho de improvisación natural.

En esta escena, Nam Do San esquiva a Ji Pyeong al darse una vuelta. “Ah Joo Hyuk podía hacer eso porque era jugador de básquet”, detalló.

“Nam Joo Hyuk es un actor increíble. Entra rápido en personaje. Hay oportunidades donde su performance brilla. Por ejemplo, en sus expresiones faciales, y me sorprende cuando hace eso. Fue una buena experiencia y aprendí mucho. Disfruté grabar con él”, afirmó.

Sobre la relación de los dos personajes masculinos, Kim Seon Ho piensa que ambos podían haber sido amigos sino fuera por la rivalidad amorosa. “Si Dal Mi u otra situación similar no estuviera entre ellos, se habrían convertido en buenos amigos porque ambos se complementan, tienen lo que le falta al otro”, aseguró.

Nam Joo Hyuk (izquierda) y Kim Seon Ho son los actores que se disputan el amor de la protagonista en Start Up. Foto: tvN

Mira el video completo aquí:

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.