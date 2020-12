El 3 de diciembre, Tale of the nine tailed llegó a su final con el capítulo 16 en una emisión que conmovió a los fanáticos, quienes desde el 7 de octubre siguieron semanalmente la historia de fantasía protagonizada por Lee Dong Wook, Kim Bum y Jo Bo Ah.

No habrán más aventuras de Lee Yeon y Lee Rang, los hermanos zorros más queridos a nivel internacional, y Nam Ji Ah ya no sorprenderá con su valentía a través de la pantalla.

La historia del de nueve colas, por sus múltiples elementos, se erigió como uno de los mejores K-dramas del 2020 para el público que, fuera de Corea del Sur, pudo visualizarlo vía Viki. Asimismo, fue uno de los más vistos.

En ese contexto, los fans se preguntan si fue igual de popular entre los coreanos.

Según los resultados de Nielsen Korea, el capítulo final de Tale of the nine tailed obtuvo una calificación promedio nacional de 5.785% para sus índices de audiencia. Al revisar el récord histórico de la serie, dicha cifra fue la segunda más alta, solo superada por el estreno que obtuvo 5.804%.

Lee Dong Wook y Jo Bo Ah en The tale of the nine tailed. Foto: tvN

Si bien no se compara con otras producciones como The world of the married y su hito de 28.371%, los resultados revelaron una valoración positiva.

Por otro lado, en simultáneo a la emisión de su drama, los protagonistas Lee Dong Wook y Jo Bo Ah ascendieron en el ranking de reputación de marcas de actores. En la lista más reciente, tomaron el tercer y noveno lugar, respectivamente.

Además, la pareja de ‘gumihos’ Kim Bum y Kim Yong Ji tuvo tal fama que brillaron con luz propia a través de un sonado spin off.

