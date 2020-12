MMA 2020: ganadores del día 2 en los MelOn Music Awards

Llegó el día 2 de los MelOn Music Awards, premiación que este 2020 se realiza a lo largo de cuatro fechas con transmisión gratuita por YouTube. El 3 de diciembre, el evento reveló dos ganadores adicionales a las tres categorías que se anunciaron el día anterior.

Cabe recordar, que el MMA 2020 finalizará el sábado 5 con la ceremonia principal en la que los fans del K-pop podrán disfrutar de performances de los grupos y artistas más destacados del año.

Día 2 MMA 2020

Cumpliendo la programación, el día 2 del MMA Week abrió con la segunda parte de la divertida entrevista con la MC Jae Jae de MMTG. Participaron los idols Lee Daehwi de AB&IX, Wyatt de ONF y Lee Jang Jun de Golden Child.

La parte musical estuvo a cargo de Gaho, solista que este 2020 estuvo en la cima de los charts musicales por su interpretación del OST “Start again” del Kdrama Itaewon Class.

Luego de abrir el setlist con aquella canción, el artista de 23 años, también nominado a la referida categoría en los MelOn Music Awards, deleitó a la audiencia con un cover remix de tres OST: “I will give you my heart” (IU para Crash landing on you), “Aloha” (Jo Jung Suk para Hospital Playlist) y “My love” (Baekhyun para Dr Romantic 2).

Su participación culminó con la canción “Running”, tema de la banda sonora para el drama coreano Start Up.

El tercer acto musical del día fue la banda fusión LEENALCHI. Lo que caracteriza a su performance es el enfoque en cuentos tradicionales que son versionados con instrumentos musicales modernos. Su interpretación vocal, sin embargo, continúa siendo de estilo pansori. Dale un vistazo a su presentación en este video:

Ganadores del día 2 MMA 2020

En el segundo día de los MelOn Music Awards se entregaron los premios a las categorías Indie y OST.

Best indie

BOL 4 “Leo” (ft Baekhyun de EXO) GANADORES

BOL4 colaboró con Baekhyun en la canción "LEO". Foto: MelOn

Best ost

Gaho por “Start over”

IU por “Give you my heart”

Jeon Mido por “I knew i love”

Jo Jung Suk por “Aloha” GANADOR

Kim Feel por “Someday, the boy”

El protagonista de Hospital Playlist recibió el premio MelOn Music Awards, merecido reconocimiento al OST que estuvo en el TOP 10 del chart por 17 semanas.

¿Dónde ver los MelOn Music Awards 2020?

Desde el 2 al 5 de diciembre, la transmisión de los MMA 2020 se puede ver gratis por el canal oficial de MelOn y 1theK en YouTube. El streaming se activa a las 7 p. m. (KST) cada uno de los días programados.

Aquí puedes ver todo lo que pasó el segundo día de los MelOn Music Awards:

