Kpop: los 10 MV más vistos en el 2020 según YouTube Corea

Culmina el año y es momento de recordar las canciones que causaron más impacto en el público. YouTube Corea lanzó su lista con los 10 MV que fueron más vistos por la audiencia del mencionado país. Dentro del ranking aparecen dos temas de BTS, dos de BLACKPINK y da la sorpresa un OST de Kdrama.

De acuerdo a la información difundida en medios coreanos, este es el resultado de analizar las reproducciones de videoclips desde el 1 de enero al 15 de noviembre del 2020.

10. “Nonstop” de Oh my Girl

La canción de Oh my girl fue lanzada el 27 de abril como parte de su séptimo miniálbum Non stop. Entre la audiencia coreana, el tema también fue uno de los más sonados en MelOn.

9. “Lovesick girls” de BLACKPINK

“Lovesick Girls” fue el title track de THE ALBUM de BLACKPINK, proyecto lanzado en octubre del 2020.

8. “Tess Hyung” de Na Hoon A

Na Hoon A es un cantante de trot, estilo musical de gran popularidad en Corea. El tema “Tess Hyung” se hizo viral luego de que su intérprete participara en un programa especial de Chuseok.

7. “Aloha” de Jo Jung Suk

“Aloha” es parte de la banda sonora de Hospital Playlist, un Kdrama médico en el que los personajes eran doctores que tocaban música juntos para aprovechar su tiempo libre. El actor Jo Jung Suk interpretó esta versión actualizada de la canción original del trío Cool (2001).

6. “Wannabe” de ITZY

Es el title track del segundo EP de ITZY. No solo fue una canción que conquistó Corea, como lo prueba su posición en esta lista, sino también se convirtió en viral a nivel internacional.

5. “eight” de IU, prod. feat. SUGA

El 2020 trajo una colaboración sorpresa entre la cantautora IU y el integrante de BTS Suga. El tema “eight” fue escrito entre ambos y se disparó en los rankings de música.

4. “How you like that” de BLACKPINK

“How you like that” fue el lanzamiento de BLACKPINK que tuvo más éxito en el 2020. Este tema marcó el regreso musical del cuarteto femenino luego de que pasaran 14 meses desde “Kill this love”, comeback que prepararon en el 2019.

3. “ON” de BTS

BTS abrió el 2020 con su disco Map of the soul 7. El tema “ON”, elegido como canción principal, presentó una coreografía de gran escala en su versión Kinetic Manifesto Film.

2. “Any song” de Zico

Otra canción que no dejó de sonar por meses fue “Any song” de Zico. La adictiva melodía fue promocionada en redes sociales con un challenge que se hizo viral.

1. “Dynamite” de BTS

BTS lidera el ranking con “Dynamite”, sencillo interpretado en inglés, que marcó historia para la industria musical coreana. Fue la primera vez que un artista o grupo de dicha nacionalidad lograra el #1 en el Billboard Hot 100, un chart de música estadounidense.

Top 10 de los MV más vistos en Corea del Sur según YouTube. Foto: vía Naver

