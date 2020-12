Jin de BTS lanza “Abyss” como sorpresa por su cumpleaños

Poco antes de iniciar oficialmente el festejo por el cumpleaños de Jin, el integrante de BTS sorprendió al fandom con un emotivo regalo. Se trata de una nueva canción solista, “Abyss”, la cual está disponible en Soundcloud y YouTube desde este 3 de diciembre.

Kim Seokjin, nombre real del cantante coreano, reveló el tema musical en Twitter con las siguientes palabras: “Hola, faltan dos horas para mi cumpleaños. ¡Subí algo en lo que trabajé mucho!”

“Abyss” no solo es una bella muestra de la voz de Jin. El cantante también participó en la producción del tema junto a Bumzu, RM y Pdogg. La letra fue co-escrita por Kye Beom Ju y RM afinó los versos del coro.

En los agradecimientos de la canción, el popular ‘Worldwide handsome’ Jin explicó los incidentes que dieron vida a este tema musical. Según relata, la idea nació de los sentimientos encontrados que tuvo en medio del éxito abrumador de BTS.

“En realidad estuve muy agotado recientemente, pero creo que fue por tener muchos pensamientos sobre mí. Ocupé el #1 en Billboard Hot 100 y recibí felicitaciones de muchas personas. Por ello me pregunté ¿realmente lo merezco? De hecho, otros aman más la música y lo hacen mejor que yo. ¿Está bien que reciba tanta alegría y felicitaciones? A medida que pensaba en ello, lo pasé mal y quería dejar todo”.

Jin de BTS en la conferencia de prensa del álbum BE. Foto: Big Hit

Jin agrega que luego de una conversación con Bang PD, lo convencieron de plasmar lo que pasaba en una canción.

“(Le contesté) ¿Qué pasa si no tengo la confianza para hacerlo bien y el resultado no es bueno?. Le dije a Bang PD que habíamos llegado a un punto en que no pueden permitirse fallar. Él replicó que eso no es importante, pero que si lo iba a intentar, definitivamente lo haría bien y que él encontraría a alguien que encajara bien conmigo (para trabajar en la canción)”.

Kim Seokjin agradeció al compositor Kye Beomju, a quien describió como una persona brillante y positiva. “Le hablé de mis sentimientos y otras cosas (...) Él me animó diciendo ‘Vamos a escribir sobre tus preocupaciones. Si no funciona, puedes intentarlo de nuevo‘. Después de conversar mucho, él fue capaz de crear una melodía que expresara mis emociones y luego usarlo como un vehículo para escribir las cosas que quería decir.”

Letra de Abyss de Jin en español

Estos son los versos del tema interpretado por Jin, traducción preparada por la fanbase @ARMYPeru_twt.

Traducción de "Abyss", interpretada por Jin. Foto: Twitter @ARMYPeru_twt

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.