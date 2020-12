Famosos coreanos pasan prueba de COVID-19 tras contagio de Lee Chan Won

Los miembros del staff de programas de variedades y artistas que coincidieron en los últimos días con Lee Chan Won se han sometido a la prueba para descartar contagio por la COVID-19.

El 3 de diciembre, la agencia del cantante de trot informó que su representado dio positivo al nuevo coronavirus durante la madrugada de ese mismo día, razón por la que entró en cuarentena y pausó todas sus actividades en cumplimiento de la normativa establecida por las autoridades sanitarias.

La empresa también compartió que las personas que tuvieron algún tipo de contacto con Lee Chan Won en las fechas previas al diagnóstico han pasado la prueba y acatan el aislamiento social. Muchos de ellos ya han recibido su diagnóstico, mientras otros esperan sus resultados finales.

Lee Chan Won, cantante de trot de 24 años. Foto: Naver

Comunicado completo

“Somos New Era Project.

Lee Chan Won recibió un diagnóstico de COVID-19 en la madrugada del 3 de diciembre. Por lo tanto, comenzó de inmediato la autocuarentena y está siguiendo los pasos requeridos establecidos por las autoridades de control de enfermedades.

Actualmente, todos los que tienen una conexión con Lee Chan Won se están sometiendo a pruebas. Algunos ya las terminaron y están en confinamiento.

Él ha detenido todas sus actividades y llevará a cabo estas responsabilidades sociales de acuerdo con las directrices de las autoridades de control de enfermedades hasta que la situación sea segura.

Expresamos nuestras disculpas como su gestión por nuestras fallas en lo que respecta al cuidado de nuestro artista”.

Lee Chan Won en PPONG School

El 1 de diciembre, Lee Chan Won asistió a las grabaciones de PPONG School, programa de TV Chosun donde es miembro del elenco por ser uno de los seis participantes más populares de Mr. Trot.

Respecto a los otros panelistas y el staff que acudió a la misma fecha, el canal afirmó que todos pasan la prueba y cumplen el aislamiento, independientemente del grado de contacto con el cantante. Además, cerraron el edificio de sus oficinas por el momento.

Según compartió New Era Project, Im Young Woong, Young Tak, Jang Min Ho y Kim Hee Jae arrojaron negativo al nuevo coronavirus, mientras que los resultados de Jung Dong Won, de Mr. Trot, aún no son revelados.

Boom, famosa personalidad televisiva, coincidió con Lee Chan Won en PPONG School y Love call center. Si bien dio negativo, cumple la cuarentena y dejó la conducción de su programa de radio para la SBS, donde será reemplazado hasta su regreso por JooE de MOMOLAND.

Boom pasa prueba de la COVID-19 luego del diagnóstico positivo de Lee Chan Won. Foto: Naver

La grabación del 1 de diciembre de PPONG School contó con la colaboración de Taste of wife, también de TV Chosun.

Entre las figuras que acudieron a las grabaciones, Lee Hwi Jae espera aún sus resultados. En tanto Hong Hyun Hee, Jason, Jang Young Ran y Park Myung Soo ya descartaron el contagio.

Park Myun Soo y Lee Chan Won coincidieron en las grabaciones de PPONG School. Foto: Naver

Asimismo, Seo Jang Hoon, de Ask us anything, entró en cuarentena tras someterse a pruebas y Lee Juck, quien comparte estilistas con Lee Chan Won, aguarda por su diagnóstico durante su autoaislamiento.

Los productores y staff de los programas de variedades al que asistió el cantante también requirieron el test. Según compartió Star News, de momento todos ellos dieron negativo al contagio.

