BTS, calendario diciembre 2020: todas las presentaciones, horarios y más

Al igual que en el calendario de noviembre, en este artículo te contaremos detalladamente dónde y a qué hora ver cada una de las presentaciones que tendrán BTS para cerrar un año lleno de triunfos y alegrías.

Llegó el último mes del año y con el, un mes lleno de actividades para RM, Jin, Jimin, J-Hope, V y Jungkook (aunque con la ausencia de Suga por su operación), por ello, iremos desglosando todo lo que tienen programado hasta el momento.

5-12 | Cierra votos de los MAMA

El 5 de diciembre, se cerraran las votaciones de los 2020 MAMA, un día antes de la ceremonia principal.

Como se recuerda, Mnet abrió la opción de voto el 29 de octubre y lanzó 18 categorías, donde los fans apoyaron a sus favoritos.

2020 mama, lista de nominados, bts, exo, seventeen, blackpink

2020 MAMA - HORARIOS DE CIERRE DE VOTACIONES

Perú : 9.59 a. m.

Brasil : 11.59 a. m.

Colombia : 9.59 a. m.

Ecuador : 9.59 a. m.

Bolivia : 10.59 a. m.

México : 1.00 p. m.

Chile : 11.59 a. m.

Venezuela : 10.59 a. m.

Estados Unidos : 10.59 a. m.

Argentina : 11.59 a. m.

España: 4.59 a. m.

5-12 | BTS en los Melon Music Awards

BTS ha sido nominado en siete categorías de los MMA 2020: Song of the year por “Dynamite”, Alcum of the year por Map of the soul:7, Netizen polarity award, Best dance track por “Dynamite”, Best rap/hip&hop por “On”, Best pop por “Savage love”, Song of the year y Best rock, los dos últimos por “8eight” de IU feat. Suga.

Revisa a qué hora puedes ver en vivo los Melon Music Awards, donde los Bangtan Boys han anunciado su presentación.

BTS en los MMA 2020 Perú : 5.00 a. m.

BTS en los MMA 2020 Brasil : 7.00 a. m.

BTS en los MMA 2020 Colombia : 5.00 a. m.

BTS en los MMA 2020 Ecuador : 5.00 a. m.

BTS en los MMA 2020 Bolivia : 6.00 a. m.

BTS en los MMA 2020 México : 6.00 a. m.

BTS en los MMA 2020 Chile : 7.00 a. m.

BTS en los MMA 2020 Venezuela : 6.00 a. m.

BTS en los MMA 2020 Estados Unidos : 6.00 a. m.

BTS en los MMA 2020 Argentina : 7.00 a. m.

BTS en los MMA 2020 España: 12.00 m.

6-12 | BTS en los 2020 MAMA

Los Bangtan Boys no podían faltan en los 2020 MAMA así que vienen preparando un excelente performance.

Revisa el horario según país para que no te pierdas la presentación de BTS en los Mnet Asian Music Awards, recuerda que dos horas antes inicia la red carpet.

BTS en los 2020 MAMA Perú : 2.00 a. m.

BTS en los 2020 MAMA Brasil : 4.00 a. m.

BTS en los 2020 MAMA Colombia : 2.00 a. m.

BTS en los 2020 MAMA Ecuador : 2.00 a. m.

BTS en los 2020 MAMA Bolivia : 3.00 a. m.

BTS en los 2020 MAMA México : 3.00 a. m.

BTS en los 2020 MAMA Chile : 4.00 a. m.

BTS en los 2020 MAMA Venezuela : 3.00 a. m.

BTS en los 2020 MAMA Estados Unidos : 3.00 a. m.

BTS en los 2020 MAMA Argentina : 4.00 a. m.

BTS en los 2020 MAMA España: 9.00 a. m.

6-12 | BTS en TBS

RM, Jin, Jimin, J-Hope, V y Jungkook (con la ausencia de Suga por su operación) se presentarán en la cadena japonesa TBS, donde ofrecerán una entrevista y presentación en vivo.

BTS en TBS Perú : 11.58 p. m.

BTS en TBS Brasil : 01.58 a. m.

BTS en TBS Colombia : 11.58 p. m.

BTS en TBS Ecuador : 11.58 p. m.

BTS en TBS Bolivia : 12.58 a. m.

BTS en TBS México : 12.58 a. m.

BTS en TBS Chile : 01.58 a. m.

BTS en TBS Venezuela : 12.58 a. m.

BTS en TBS Estados Unidos : 12.58 a. m.

BTS en TBS Argentina : 01.58 a. m.

BTS en TBS España: 6.58 a. m.

Banner de la presentación de BTS en TBC. Foto: cadena TBC

8-12 | Entradas 2021 News years eve live

Big Hit anunció que el 8 de diciembre abrirá la venta de entradas o tickets para el 2021 News years eve live, concierto que contará con la presencia de la mayoría de grupos del sello de Bang Si Hyuk, como BTS, ENHYPEN, TXT, GFRIEND, NU’EST, entre otros.

Iniciará a las 2.00 p. m. (KST)

Perú : 0.00 a. m.

Brasil : 2.00 a. m.

Colombia : 0.00 a. m.

Ecuador : 0.00 a. m.

Bolivia : 1.00 a. m.

México : 1.00 a. m.

Chile : 2.00 a. m.

Venezuela : 1.00 a. m.

Estados Unidos : 1.00 a. m.

Argentina : 2.00 a. m.

España: 7.00 a. m.

Banner promocional del 2021 News years eve live. Foto: Big Hit

Banner promocional del 2021 News years eve live. Foto: Big Hit

9-12 | BTS en Maple story

Según anunció la agencia Big Hit Entertainment, BTS colaborará interactuando con el universo de Maple Story y el 9 de diciembre se revelará nueva información.

No se ha confirmado el horario, pero se estaremos publicando desde este artículo sobre el evento.

12-12 | BTS en The Fact Awards 2020

El 19 de octubre, se confirmó que BTS participaría en The Fact Awards 2020, donde interpretarán “Dynamite”.

Perú : 4.00 a. m.

Brasil : 6.00 a. m.

Colombia : 4.00 a. m.

Ecuador : 4.00 a. m.

Bolivia : 5.00 a. m.

México : 5.00 a. m.

Chile : 6.00 a. m.

Venezuela : 5.00 a. m.

Estados Unidos : 5.00 a. m.

Argentina : 6.00 a. m.

España: 10.00 a. m.

12-12 | Stream a BTS en Spotify

El fanbase de BTS en Perú viene promoviendo un evento para que los ARMY realicen de manera masiva stream a los temas de los Bangtan Boys.

Aquí más información.

🔊 STREAM@BTS_twt en Spotify Global 🌎 (12 de diciembre 2020) 🔥



#7. (+1) Dynamite - 3,525,308

#15. (+1) Life Goes On - 2,676,751



~ Sigamos haciendo stream, podemos subir aún más ambas canciones 💜💜👏👏



Cr. charts_k

- 🍁 pic.twitter.com/dD2fwsrg3N — ᴮᴱARMY FORCE Perú ⁷ ⟭⟬ 🇵🇪 PERU FUNDS FOR BTS (@ARMYForce_Peru) December 3, 2020

30-12 | BTS en los Japan Records Awards

RM, Jin, Jimin, J-Hope, V y Jungkook (con la ausencia de Suga por su operación) recibirán un premio especial internacional de música en los 62nd Japan Records Awards de la cadena TBS.

Cabe destacar que todavía no han confirmado su asistencia.

Japan Records Awards 2020 Perú : 3.30 a. m.

Japan Records Awards 2020 Brasil : 5.30 a. m.

Japan Records Awards 2020 Colombia : 3.30 a. m.

Japan Records Awards 2020 Ecuador : 3.30 a. m.

Japan Records Awards 2020 Bolivia : 4.30 a. m.

Japan Records Awards 2020 México : 4.30 a. m.

Japan Records Awards 2020 Chile : 5.30 a. m.

Japan Records Awards 2020 Venezuela : 4.30 a. m.

Japan Records Awards 2020 Estados Unidos : 4.30 a. m..

Japan Records Awards 2020 Argentina : 5.30 a. m.

Japan Records Awards 2020 España: 9.30 a. m.

31-12 | Cumpleaños de Taehyung

Los ARMY ya vienen preparando actividades por el cumpleaños de Kim Taehyung, nombre verdadero de V de BTS.

Los fans iniciarán sus actividades a medianoche en Corea del Sur.

Perú : 10.00 a. m.

Brasil : 12.00 m.

Colombia : 10.00 a. m.

Ecuador : 10.00 a. m.

Bolivia : 11.00 a. m.

México : 11.00 a. m.

Chile : 12.00 m.

Venezuela : 11.00 a. m.

Estados Unidos : 11.00 a. m.

Argentina : 12.00 m.

España: 5.00 p. m.

Sesión de fotos a Taehyung de BTS. Foto: Weverse magazine

31-12 | 2021 News years eve live

Y para cerrar el año, BTS realizará un concierto en vivo para los 2021 News years eve live en cual iniciará a las 9.30 p. m. (KST)

BTS en los 2021 NYEL Perú : 0.00 a. m.

BTS en los 2021 NYEL Brasil : 2.00 a. m.

BTS en los 2021 NYEL Colombia : 0.00 a. m.

BTS en los 2021 NYEL Ecuador : 0.00 a. m.

BTS en los 2021 NYEL Bolivia : 1.00 a. m.

BTS en los 2021 NYEL México : 1.00 a. m.

BTS en los 2021 NYEL Chile : 2.00 a. m.

BTS en los 2021 NYEL Venezuela : 1.00 a. m.

BTS en los 2021 NYEL Estados Unidos : 1.00 a. m.

BTS en los 2021 NYEL Argentina : 2.00 a. m.

BTS en los 2021 NYEL España: 7.00 a. m.

