Suneung: por qué es el examen más importante y temido en Corea del Sur

El 3 de diciembre, miles de estudiantes en todo Corea del Sur se sentarán a tomar el CSAT o Suneung (수능), como se le conoce en idioma local. Las principales figuras del espectáculo no son ajenas a este evento que paraliza al país.

Actores como Lee Min Ho y cantantes K-pop como BTS, GOT7 y ENHYPEN publicaron mensajes especiales para los alumnos que pasarán por la maratónica prueba de conocimientos. ¿Qué hace del Suneung un momento tan importante para un adolescente coreano?

Días antes los estudiantes reciben sus tickets de inscripción al CSAT. Foto: Yonhap

¿Qué es el Suneung?

El Suneung es una prueba nacional estandarizada que es clave para el acceso a la universidad en Corea del Sur. Se aplica en el último año de preparatoria y para ello los adolescentes se estudian intensamente, tanto en sus propios colegios como en academias particulares.

La concepción general es que esta prueba puede determinar el futuro de una persona. En la sociedad local, la universidad a la que un estudiante ingrese es percibida como una credencial de prestigio para asegurar futuros puestos de trabajo en alguna empresa importante y tener una mejor calidad de vida.

Las tres universidades más renombradas se conocen popularmente como SKY (Seoul University, Korea University y Yonsei University), pero alcanzar una vacante allí demanda cada vez mayor puntaje.

La prueba es exigente. Dura alrededor de ocho horas y se evalúan hasta seis asignaturas (coreano, matemáticas, inglés, historia nacional, electivos y segunda lengua extranjera) en cinco secciones, según el horario que facilita el principal portal coreano Naver junto al mensaje “¡Animo, queridos estudiantes!”.

Se programan cuatro descansos de 20 minutos además de un periodo de almuerzo. El ingreso es hasta las 8.10 de la mañana y quienes tomen las asignaturas completas saldrán a las 5.40 de la tarde.

Horario del examen CSAT - suneung. Foto: captura Naver 2020

La aplicación del Suneung tiene sus particularidades que influyen en el movimiento cotidiano del país. Por ejemplo, durante la sección ‘listening’ de inglés, se suspenden el despegue u aterrizaje de vuelos para que el ruido de las aeronaves no perturbe a los estudiantes.

Además, los horarios de ingreso en oficinas y particulares se postergan para que no se genere tráfico y los adolescentes lleguen a tiempo a sus centros de estudio. Los autos de policía también tienen la facultad de transportar a los alumnos que van con retraso.

¿Cómo se desarrolla el Suneung en el 2020?

En la época ‘pre COVID-19′, era tradicional ver a los compañeros de grados menores en las puertas de los colegios, llevando pancartas para animar a sus seniors. Los padres también solían ir a los templos de la fe que profesasen para rezar por el buen resultado de sus hijos.

Sin embargo, con la pandemia, todo lo que rodea al examen se adaptó. Según información de The Korea Herald, se ha reducido el aforo en las aulas a 24 personas, las mesas tendrán divisiones de acrílico y es obligatorio el uso de la mascarilla. Se mantendrán las ventanas abiertas por lo que han pedido que los alumnos vayan abrigados.

Desinfección de aula que se usará para el Suneung. Foto: News 1

Suneung: zona de examen habilitada en un centro médico. Foto: Hani.co.kr

El ministerio de Educación se comprometió a que si hay estudiantes que tienen el virus, pero que son capaces de tomar el examen, se les dará la oportunidad de darlo en hospitales o locales públicos ya designados.

Más aún, si algún postulante descubriera síntomas ese mismo día, también podrá participar de la prueba en aulas separadas que se instalaron preventivamente en las escuelas. Es claro que por el distanciamiento requerido, no se permitirán aglomeraciones de ‘no candidatos’ en las puertas de ingreso.

Mensajes de idols para los estudiantes

Aunque la presión por un buen resultado puede ser agobiante, los mensajes de artistas dan en el clavo por la empatía que generan con los candidatos.

“Este año debe haber sido difícil para aquellos que estudiaban para el test. Espero que no estén muy ansiosos por esto, no será el único examen que tomen en la vida. Así que solo hagan lo mejor que puedan, para no arrepentirse de nada. No se pongan nerviosos y trabajen como han practicado. ¡Cuando termine todo, vayan y coman algo delicioso!” (BTS)

“Estoy muy nerviosa. Cuando pienso en lo duro que deben haber estudiado a pesar de las circunstancias actuales me apena y me siento orgullosa a la vez (...) Muestren lo que han preparado y les deseo mucha suerte. Estaré rogando para que mis Uaenas (fans) pasen este día sin remordimientos” (IU)

“La jornada hasta el CSAT debe haber sido más difícil este año. Han dado su mejor esfuerzo hasta ahora y han hecho un gran trabajo. Confiamos en que dará buenos resultados” (NU’EST).

“(...) Después del examen, animaremos a los candidatos para que sigan sonriendo brillantemente” (SEVENTEEN)

