Mientras la adaptación televisiva del webtoon True beauty anticipa ser el romance escolar moderno más visto en el último mes del 2020, Mr. Queen atrae cada vez más la atención de los amantes de los dramas históricos de fantasía previo a su estreno en la misma temporada.

Dichas producciones comparten elementos afines, entre los que destacan la figura de su emisora tvN, cadena que este año regaló al público grandes aciertos como Hospital playlist, Crash landing on you, It’s okay to not be okay, Record of youth y Star up.

Además, pertenecen al género de la comedia y cuentan con un elenco de famosas estrellas. Secretos de belleza, por ejemplo, será protagonizada por Cha Eun Woo, Moon Ga Young y Hwang In Yeob.

Por su parte, la serie también llamada Queen Cheorin o No touch princess tiene como sus figuras principales a Shin Hye Sun, aclamada actriz que asume el reto de interpretar a una reina de Joseon cuyo cuerpo ha sido poseído por el espíritu de un singular hombre de la era moderna, y a Kim Jung Hyun, recordada estrella de Aterrizaje de emergencia en tu corazón.

Sinopsis y personajes de Mr. Queen

Un hombre de pensamiento libre, llamado Jang Bong Hwan, trabaja como chef en la Casa azul de Corea del Sur. Inexplicablemente, un día su alma viaja en el tiempo hasta el período Joseon y posee a la reina Kim So Yong, prometida del tolerante rey Cheol Jong que esconde una personalidad feroz.

En sus desesperados intentos por regresar a la era moderna y convencer a todos sobre su verdadera identidad, Bong Hwan, ahora Kim So Yong, ganará fama en el palacio por su excéntrica personalidad.

A la par descubre cómo el verdadero poder es ostentado por la viuda el antiguo monarca, Sun Won, quien, respaldada por su ambicioso hermano Kim Jwa Geun, ha relegado al actual rey a un “mero elemento decorativo”.

Actores de Mr. Queen

El drama de tvN completó su casting principal en octubre del 2020. El 28 de ese mes, publicaron el video de la primera lectura del guión, donde brillan los protagonistas y el reparto.

Shin Hye Sun es la reina Kim So Yong

Kim Jung Hyun es el rey Cheol Jong

Bae Jong Ok es la reina Sun Woo

Kim Tae Woo es el hermano menor de la reina Sun Woo, Kim Jwa Geun

Yoo Young Jae, ex B.A.P, es Kim Hwan

Tráiler de Mr. Queen

A la fecha, tvN ha lanzado cinco video teasers de la próxima comedia histórica. Compartimos aquí la segunda y tercera publicación, las cuales muestran hilarantes momentos a cargo de Shin Hye Sun.

Ep.0 de Mr. Queen

Previo al estreno, el canal coreano también publicó una compilación con algunas de las escenas más divertidas de la pareja principal Shin Hye Sun y Kim Jung Hyun.

Fecha de estreno de Mr. Queen

Mr. Queen será emitido cada sábado y domingo a las 9.00 p. m. KST, desde su estreno programado para el 12 de diciembre del 2020.

¿Dónde ver Mr. Queen con sub. español?

tvN es el único canal coreano con los derechos para la trasmisión de Queen Cheorin. Sin embargo, por fortuna para los fans internacionales, el drama también llegará al servicio en línea Rakuten viki, con los respectivos subtítulos según país.

