IU y Crush se unen al OST de Josee, la nueva película de Nam Joo Hyuk

Previo al estreno de Josee, la nueva película de Nam Joo Hyuk, los medios coreanos reportaron el 2 de diciembre que IU y Crush crearon el OST del anticipado proyecto cinematográfico.

Los detalles en torno a la colaboración de los aclamados solistas se mantienen en reserva. No obstante, debido a la popularidad de las estrellas involucradas tanto en la banda sonora como en la actuación, se anticipa una publicación oficial en formato digital para el 10 de diciembre, fecha programada para el debut de la cinta en pantallas.

Sobre Josee

Un remake coreano del melodrama romántico japonés del 2003 Josee, the tiger and the fish.

Cuenta la historia y el encuentro entre Josee, una mujer que debe vivir en silla de rueda debido a una incapacidad física, y Young Seok, un estudiante universitario que aparecerá en su camino para cambiar por completo su forma de ver el mundo.

La cinta dirigida y escrita por Kim Jong Kwan y distribuida por la Warner Bros. Korea, cuenta con las actuaciones estelares de Han Ji Min y Nam Joo Hyuk, actual protagonista del sonado K-drama Start up que esta semana llega a su final.

Los espectadores esperan con ansias la nueva química entre la pareja principal que, anteriormente, tuvo un romance en la ficción de The light in your eyes, serie de fantasía que la JTBC emitió a inicios del 2019.

Asimismo, se anticipa la combinación de los elementos propios de la historia de amor desarrollada en invierno con el talento vocal de IU, la ‘hermana pequeña de la nación surcoreana’, y Crush, cantante R&B que inició el servicio militar obligatorio el último 11 de noviembre.

