“The invitation” de BLACKPINK revelaría llegada de su botón de rubí de YouTube

BLACKPINK inicia diciembre por todo lo alto. La girlband reveló un enigmático video que titularon como “The invitation” para un contenido especial que llegará el 3 de diciembre a las 11 a. m. KST.

El foco del video está en una maleta dirigida al grupo femenino que tiene incluso una contraseña con el número 124. Cuando este paquete se abre, deja ver un objeto con el logo de YouTube. El código QR situado al final del clip dirige al usuario al canal de BLACKPINK en esta plataforma de video.

Con estas pistas y sobre todo, por la imagen dentro de la maleta, los fans aseguran que se trata del ‘play button’ de rubí que envía YouTube a los canales que logran pasar la barrera de los 50 millones de suscriptores.

BLACKPINK es el único canal de Corea del Sur que ha logrado tal hazaña, pues en octubre alcanzaron la cantidad de seguidores requeridos. Actualmente (en diciembre) llegan a los 53,8 millones de suscriptores y solo están detrás de Justin Bieber en cuanto a canales de artistas musicales a nivel mundial.

A diferencia de otros galardones de YouTube, como el botón plateado, dorado, o el de diamante, que son iguales para todos los premiados, el botón de rubí es personalizado para quien lo recibe. En caso de BLACKPINK, se espera que tenga los dos colores que identifican y dan nombre a la exitosa girlband.

Fans deducen que BLACKPINK mostrará su premio por la cantidad de suscriptores que lograron en YouTube. Foto: captura

Pero esta no es la única actividad misteriosa de las intérpretes de “Lovesick girls”. Su fandom también aguarda conocer el significado del proyecto BLACKPINK Around the world en el que fueron nombradas varias ciudades fuera de Corea del Sur, como Ámsterdam, Singapur, Yakarta, México y Rio de Janeiro.

