El inminente final de Tale of the nine tailed, uno de los dramas más famosos en la actualidad, llega este miércoles y jueves con la emisión de los capítulos 15 y 16.

Semanalmente y casi de forma ininterrumpida desde su estreno el 7 de octubre, la serie basada en la leyenda de los Gumiho, según la tradición coreana, capturó la atención de los fans de K-dramas que pudieron apreciarla por el canal televisivo tvN y la plataforma internacional en línea Rakuten Viki.

Con la participación de Lee Dong Wook, Jo Bo Ah y Kim Bum en los roles estelares, la producción conocida en español como La historia del de nueve cola anticipa sus mejores índices para estas dos últimas emisiones tras su excelente desempeño a lo largo de la temporada.

Lo que será el desenlace del drama, en especial del romance entre la pareja principal, es todo un misterio. No obstante, es definitivo que los personajes de los aclamados actores Lee Dong Wook y Jo Bo Ah deberán sortear un último gran obstáculo que pone en peligro no solo su lazo, sino también sus propias vidas.

Esto último, además, involucra a los roles de Kim Bum y Kim Yong Ji, célebre par que recientemente protagonizó un spin-off de la serie.

Los personajes de Kim Yong Ji y Kim Bum fueron el centro del spin off TOTNT: An unfinished story. Foto: composición tvN

En su última semana, Tale of the nine tailed se emitirá los miércoles y jueves a las 10.30 p. m. (KST). Compartimos a qué hora se estrenará cada capítulo del K-drama, según la diferencia horaria por país.

Ver ep. 15 de Tale of the nine tailed en Perú: 8.30 a. m.

Ver ep. 15 de Tale of the nine tailed en Indonesia: 8.30 p. m.

Ver ep. 15 de Tale of the nine tailed en Colombia: 8.30 a. m.

Ver ep. 15 de Tale of the nine tailed en Tailandia: 8.30 p. m.

Ver ep. 15 de Tale of the nine tailed en México: 7.30 a. m.

Ver ep. 15 de Tale of the nine tailed en Filipinas: 9.30 p. m.

Ver ep. 15 de Tale of the nine tailed en Chile: 10.30 a. m.

Ver ep. 15 de Tale of the nine tailed en Malasia: 9.30 p. m.

Ver ep. 15 de Tale of the nine tailed en Argentina: 10.30 a.m.

Ver ep. 15 de Tale of the nine tailed en Los Ángeles: 6.30 a. m.