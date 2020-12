Suga reaparece junto a BTS para celebrar el éxito de “Life goes on”

Los siete integrantes de BTS estuvieron juntos frente a cámara otra vez. El grupo surcoreano que estuvo promocionando con seis integrantes por el descanso médico de Suga sorprendió a ARMY en medio del festejo por el éxito de “Life goes on” en Billboard Hot 100.

El 30 de noviembre, los Bangtan boys lograron una nueva hazaña en su carrera musical: su tercer #1 en el ranking semanal con las canciones más populares de los Estados Unidos, pero esta vez con una canción en la que predomina la lengua coreana.

Algunas horas más tarde, luego de agradecer con tuits escritos y publicaciones en Weverse, BTS compartió un video que resultó ser la sorpresa perfecta para ARMY. El fandom se emocionó al contar siete integrantes en el clip, lo que significaba que Suga estaba con ellos.

“¡No. 1 en Billboard! Muchas gracias. (Juntos por primera vez en mucho tiempo con Yoongi hyung)”, se lee en la publicación mientras las imágenes muestrán a la boyband en la sala de prácticas de Big Hit, con uno de sus integrantes dando saltos de alegría.

Como se recuerda, Yoongi fue operado del hombro en noviembre lo que lo obligó a estar en reposo por varias semanas y ahora está cumpliendo rigurosamente la fisioterapia respectiva. Aunque dejó grabadas con anticipación varias performances programadas para la TV estadounidense, Suga estuvo ausente en otras actividades de promoción de BE.

Una de ellas fue la participación de BTS en el especial de ABC, The Disney holiday singalong que se emitió el lunes 30, donde seis miembros entonaron el villancico “Santa Claus is coming to town”.

