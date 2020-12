Fans de los dramas coreanos no pueden perderse esta votación. The Swoon abrió la elección de Swoonies Choice Awards 2020, en la que los internautas escogerán a sus K-dramas favoritos entre aquellos que se emitieron por Netflix en los últimos 12 meses.

En total serán 10 categorías las que se definirán por el voto de los fans en redes sociales. Los ganadores se publicarán en la víspera de Navidad por las páginas oficiales de The Swoon.

K-dramas en Netflix

En los últimos años, Netflix se convirtió en un gran aliado para la difusión oficial de producciones coreanas (películas y dramas). Además de ser distribuidor de exitosas series de SBS, tvN o JTBC, la plataforma on demand también coproduce contenido original, como Extracurricular, Kingdom y el thriller Sweet home, que se estrenará en diciembre.

La elección de incluir K-dramas en su catálogo resultó ser un gran acierto, pues proyectos como Crash landing on you, The King Eternal Monarch e It’s okay to not be okay se posicionaron fácilmente en los Top 10 semanales de varias regiones.

¿Qué es Swoonies Choice Awards?

Este es el primer año que The Swoon, cuenta de Netflix dedicada exclusivamente al Kbiz, organiza una premiación entre el contenido que ingresó a su catálogo durante el año.

¿Cuándo termina la votación de Swoonies Choice Awards 2020?

Los fans podrán elegir a sus nominados favoritos desde el 1 hasta el 20 de diciembre. Los ganadores en cada categoría serán anunciados por el canal de YouTube de The Swoon el 24 de diciembre.

Nominados a Swoonies Choice Awards 2020

La publicación oficial revela que son 10 categorías. Tres de ellas son la de Mejor pareja, Mejor bromance y Mejor estilo.

Como el certamen tiene la modalidad de eliminación por duelos vía encuestas de Instagram, los actores o dramas nominados se conocerán paulatinamente.

Mejor pareja de K-dramas del 2020 - 1 diciembre

Crash landing on you: Hyun Bin y Son Ye Jin

The king: eternal monarch: Lee Min Ho y Kim Go Eun

It’s okay to not be okay: Kim Soo Hyun y Seo Ye Ji

Start up: Bae Suzy y Nam Joo Hyuk

¿Cómo votar en Swoonies Choice Awards 2020?

Ingresa a la cuenta @theswoonnetflix en Instagram Las encuestas se encuentran en formato Instastorie. Cada una tiene una vigencia de 24 horas por lo que cerrarán a las 3 a.m. del 2 de diciembre (zona horaria del Perú).

The Swoon: duelos del 1 de diciembre en la categoría Mejor pareja de Kdramas. Foto: captura Instagram

