Kpop: MelOn revela su Top 100 de canciones de la década pasada (2010-2019)

MelOn se despide del 2020 revelando su Top 100 de canciones de la década pasada. La clasificación, que contempla temas lanzados entre 2010 y 2019, se sustenta en cantidad de reproducciones y descargas, según anuncia el sitio oficial del servicio musical en línea más importante de Corea del Sur.

En dicho ránking, IU se consagra como la artista con más tracks posicionados a lo largo de la tabla, con un total de 11 títulos entre los que figuran “Good day”, de su tercer EP Real de finales del 2010, y “Palette” (con G-Dragon), promocional de su cuarto álbum de estudio homónimo del 2017.

IU, multifacética artista coreana de 27 años. Foto: Naver

Con cinco publicaciones, BOL4, antes dúo y ahora nombre artístico de la solista An Ji Young, toma el segundo lugar en cantidad de canciones, mientras que TWICE y Park Hyo Shin empataron en el tercer puesto con cuatro cada uno. Cabe resaltar que la girlband es el grupo K-pop con más temas en el listado de MelOn.

TWICE en portada de Eyes wide open, su segundo álbum coreano de estudio. Foto: JYP Entertainment

La banda indie Buster Buster, Paul Kim, BTS y BLACKPINK destacan con tres lanzamientos cada uno. Respecto a la boyband liderada por RM, es importante mencionar que establece el récord más alto para los conjuntos idols, pues “Spring day”, de su álbum de estudio del 2017, You never walk alone, figura en el puesto cuatro del Top 100.

Portada de You never walk alone, de BTS. Foto: Big Hit Entertainment

Por otro lado y sin incluir a IU, quien no es considerada artista idol por MelOn, Taeyeon, líder de SNSD, y Kyuhyun, maknae de SUPER JUNIOR, son los únicos solistas del K-pop que entraron en el listado, con una canción cada uno. Estas son “I” y “At Gwanghwamun”, respectivamente.

Kyuhyun, maknae y destacado vocalista de SUPER JUNIOR. Foto: Naver

A continuación, las 100 canciones de la década pasada, según MelOn.

Del puesto 100 al 81

“You are my everything” de Gummy

“What the spring??” de 10cm

“Eat” de Zion.T

“Living in the same time” de Naul

“All of my life” de Park Won

“Last goodbye” de AKMU

“Starry night” de MAMAMOO

“Question Mark” de Primary (con Choiza, de Dynamic Duo, y Zion.T)

“Marry me” de Maktub y Gu Yoon Heo

“Boys and girls” de Zico (con Babylon)

“200%” de AKMU

“Blood, sweat & tears” de BTS

“My old story” de IU

“Wine” de Suran (producida por Suga, de BTS)

“Meet him among them” de Lee Sun Hee

“Only then” de Roy Kim

“Every moment of you” de Sung Si Kyung

“Love, at first” de Busker Busker

“I can’t” de 4Men (con Mi)

“Dance the night away” de TWICE

Del puesto 80 al 61

“Twenty-three” de IU

“Amazing you” de Han Dong Geun

“Spring is gone by chance” de Yuju de GFRIEND y Loco

“Wind that blows” de MC the Max

“Like OOH-AHH” de TWICE

“This love” de Davichi

“At Gwanghwamun” de Kyuhyun

“BBoom BBoom” de MOMOLAND

“Wi Ing Wi Ing” de Hyukoh

“I” de Taeyeon (con Verbal Jint)

“Shouldn’t have…” de Baek A Yeon (con Young K)

“Breath” de Park Hyo Shin

“BBIBBI” de IU

“Rough” de GFRIEND

“Rain” de Paul Kim

“Eyes, nose, lips” de Taeyang

“Don’t come back” de Heize (con Yong Junhyung)

“What would have been” de PSY (con Park Jung Hyun)

“We are” de Woo Won Jae (con Loco y Gray)

“Some” de BOL4

Del puesto 60 al 41

“On rainy days” de BEAST

“Me gustas tu” de GFRIEND

“A little girl” de Oh Hyuk

“Hug me” de Jung Joon Il

“Yanghwa bridge” de Zion.T

“Playing with fire” de BLACKPINK

“All for you” de Seo In Guk y Jung Eun Ji

“Energetic” de Wanna One

“Snow flower” de Park Hyo Shin

“BANG BANG BANG” de BIGBANG

“As if it’s your last” de BLACKPINK

“Missing you” de BTOB

“Travel” de BOL4

“If it was you” de Jung Seung Hwan

“Really really” de WINNER

“D (Half moon)” de Dean (con Gaeko)

“Breathe” de Lee Hi

“Hard to love” de BOL4

“Good old days” de Jang Deok Cheol

“Pass by” de Nilo

Del puesto 40 al 21

“Me after you” de Paul Kim

“TT” de TWICE

“DDU-DU DDU-DU” de BLACKPINK

“Beautiful” de Crush

“You & I” de IU

“Yeosu night sea” de Busker Busker

“Don’t worry” de Lee Juck

“Tell me you love me” de BOL4

“Palette” de IU (con G-Dragon)

“Johnny” de Primary (con Dynamic Duo)

“The love I committed” de Im Chang Jung

“Red flavor” de Red Velvet

“DNA” de BTS

“Last love” de Kim Bum Soo

“Making a new ending for this story” de Han Dong Geun

“Way back home” de Shaun

“A midsummer night’s sweetness” de San E y Raina

“Good day” de IU

“Love scenario” de iKON

“Some” de Soyou y Junggigo

Del puesto 20 al 1

“I don’t love you” de Urban Zakapa

“Love again” de Im Chang Jung

“Merry Christmas in advance” de IU (con Thunder)

“Galaxy” de BOL4

“Cheer up” de TWICE

“You, clouds, rain” de Heize (con Shin Yong Jae)

“Like it” de Yoon Jong Shin

“Meaning of you” de IU (con Kim Chang Wan)

“Because it’s Christmas” de VIXX, Sung Si Kyung, Park Hyo Shin, Seo In Guk, y Lee Seok Hoon

“Gift” de MeloMance

“Memory of the wind” de Naul

“No matter where” de MC the Max

“Every day, every moment” de Paul Kim

“Not spring, love, or cherry blossoms” de IU y HIGH4

“I will go to you like the first snow” de Ailee

“Friday” de IU (con Jang Yi Jeong, de HISTORY)

“Spring day” de BTS

“Wildflower” de Park Hyo Shin

“Through the night” de IU

“Cherry blossom ending” de Busker Busker

