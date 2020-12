Heechul será el nuevo MC de Problem child in house de KBS

La ‘Estrella universal’ Kim Heechul de SUPER JUNIOR será el nuevo MC del programa de entretenimiento Problem child in house, según anunció la cadena KBS a los medios locales. Esto luego de que Jung Hyung Don se tomará un descanso de sus actividades debido a su salud mental.

El espacio televisivo cuenta con la participación de reconocidos presentadores y artistas coreanos como Kim Yong Man, Song Eun I, Kim Sook y Min Kyung Hoon.

El primer capítulo de Problem child in house salió al aire el 7 de noviembre de 2018 y es uno de los preferidos del público en la franja horaria de los martes a las 22.40 (KST).

La grabación del primer capítulo de Kim Heechul como MC del programa se realizará a mediados de diciembre de 2020, mientras que el estreno se realizará el 29 de diciembre.

A lo largo de su trayectoria, el miembro de SUPER JUNIOR ha participado en cerca de 70 programas de variedad desempeñando el puesto de MC, panelista e invitado recurrente. Entre los que destacan Knowing Bros, Weekly idol, Begin a game, Life bar, Radio star, Immortal songs 2, Inkigayo, My little old boy, entre otros.

Horarios para ver a Heechul en Problem child in house

Si eres ELF y no quieres perderte del estreno de Heechul como MC de Problem child in house, te presentamos los horarios según tu país de origen:

Problem child in house en Perú: 8.40 a. m.

Problem child in house en Brasil: 10.40 a. m.

Problem child in house en Colombia: 8.40 a. m.

Problem child in house en Ecuador: 8.40 a. m.

Problem child in house en Bolivia: 9.40 a. m.

Problem child in house en México: 9.40 a. m.

Problem child in house en Chile: 10.40 a. m.

Problem child in house en Venezuela: 9.40 a. m.

Problem child in house en Estados Unidos: 9.40 a. m.

Problem child in house en Argentina: 10.40 a. m.

Problem child in house en España: 3.40 p. m.

