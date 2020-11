Si esperabas con ansias el estreno de True beauty, la cuenta regresiva se acerca a su fin. En diciembre llegan al menos ocho dramas coreanos nuevos, entre adaptaciones de webtoon y guiones originales, con actores a los que vale la pena prestar atención.

Mira esta lista con los doramas que se lanzarán en las próximas semanas, además de las sinopsis y el elenco de estas producciones.

Cheat on me if you can / If you cheat, you die

Fecha de estreno: 2 de diciembre (miércoles y viernes por KBS).

Sinopsis: Kang Yeo Joo es una talentosa novelista de suspenso y constantemente investiga métodos de asesinato para hacer más creíbles sus historias. Por otro lado, su esposo Han Woo Sung es un abogado especialista en divorcios que ha firmado una clausula conyugal que literalmente apunta: “Si me engañas, mueres”.

A pesar del intenso argumento, el K-drama promete notas de sarcasmo y humor negro.

Actrices y actores en Cheat on me if you can:

Cho Yeo Jeong es Kang Yeo Joo.

Goo Joon es Han Woo Sung.

Kim Young Dae es Cha Soo Ho.

Yeon Woo es Ko Mi Rae.

City couple’s way of love: my lovely camera thief

Fecha de estreno: 8 de diciembre (martes por Kakao TV y Netflix).

Sinopsis: Park Jae Won es un entusiasta arquitecto que ama la vida urbana. Por otro lado, Lee Eun Oh es una marketera freelance que decide adoptar una falsa identidad al mudarse a un lugar desconocido. Cuando los caminos de ambos se cruzan, los dos jóvenes desarrollan sentimientos; sin embargo, frente a la desaparición de la mujer, él deberá tratar de unir las piezas para descubrir quién es realmente.

Actrices y actores en City couple’s way of love:

Ji Chang Wook es Park Jae Won.

Kim Ji Won es Lee Eun Oh / Yoon Seon Ah.

Kim Min Seok es Choi Kyung Joon.

So Joo Yeon es Seo Rin Yi.

Ryoo Kyung Soo es Kang Gun.

True beauty: secretos de belleza

Fecha de estreno: 9 de diciembre (miércoles y jueves por tvN).

Sinopsis: Im Jugyeong es una estudiante que aprendió a esconder las ‘imperfecciones’ de su rostro con el maquillaje. Considerada la ’diosa de la escuela’, trata de ocultar este secreto a como dé lugar, pero el chico más popular de la escuela la descubre.

Actrices y actores en True Beauty:

Moon Ga Young como Im Jugyeong.

Cha Eun Woo como Lee Su Ho.

Hwang In Yeob como Han Seo Jun.

Park Yoo Na como Kang Su Jin.

Hush

Fecha de estreno: 11 de diciembre (viernes y sábado por JTBC).

Sinopsis: Han Jun Hyeok es un veterano periodista en un periódico. Aunque inicialmente deseaba buscar justicia por medio de su trabajo, a estas alturas de su carrera se encuentra conflictuado entre el idealismo y pragmatismo. Por otro lado, Lee Ji Soo es una audaz practicante que no teme argumentar sus convicciones. Cuando le asignan al señor Han como su mentor, ella comenzará a tomar más en serio su carrera profesional.

El guion está basado en la premiada novela Silence warning.

Actrices y actores en Hush:

Hwang Jung Min es Han Joon Hyuk.

Im Yoon Ah es Lee Ji Soo.

Son Byung Ho es Na Sung Won.

Kim Won Hae es Jung Se Joon.

Park Ho San es Eom Sung Han

Mr. Queen / Queen Cheorin

Fecha de estreno: 12 de diciembre (sábado y domingo por JTBC).

Sinopsis: Jang Bonghwan es el chef de la casa presidencial de Corea del Sur. Por un evento misterioso, despierta en la era Joseon y su alma está atrapada en el cuerpo de la Reina Cheorin.

Actrices y actores en Mr. Queen:

Shin Hye Sun como Reina Kim So Yong (Reina Cheorin).

Kim Jung Hyun como Rey Cheol Jong.

Bae Jong Ok como Reina Sun Woo.

Kim Tae Woo como Kim Jwa Geun.

Run on

Fecha de estreno: 16 de diciembre (miércoles y jueves por JTBC y Netflix).

Sinopsis: Un atleta de pista se retira tras protagonizar un evento impactante en su vida y se convierte en un agente deportivo. Él conoce y se enamora de Oh Mi Joo, una aventurera traductora de películas.

Actrices y actores en Run on:

Im Si Wan como Ki Sun Gyum.

Shin Se Kyung como Oh Mi Joo.

Choi Soo Young como Seo Dan Ah.

Kang Tae Oh como Lee Young Hwa.

Sweet home

Fecha de estreno: 18 de diciembre (Netflix)

Sinopsis: Cha Hyeon Su, un estudiante huraño, se muda a un complejo de apartamentos tras perder a su familia completa en un accidente. Pero algo extraño comenzará a cambiar entre los residentes de este lugar. La serie se desarrolla bajo la premisa de que las personas pueden convertirse en monstruos que reflejan sus deseos más ocultos.

Actrices y actores en Sweet home:

Song Kang como Cha Hyun Soo.

Lee Jin Wook como Pyun Sang Wook.

Lee Si Young como Seo Yi Kyung.

Lee Do Hyun como Lee Eun Hyuk.

Kim Nam Hee como Jung Jae Hun.

Secret royal inspector

Fecha de estreno: 18 de diciembre en Netflix (martes por KBS).

Sinopsis: Al final de la era Joseon, Sung Yigyeom obtuvo las mejores calificaciones en el reino y logró un puesto en el prestigioso centro administrativo Hongmungwan. Cuando descubren que participa en apuestas, lo degradan a trabajar como inspector real secreto para descubrir a funcionarios civiles corruptos.

Actrices y actores en Secret royal inspector:

Kim Myung Soo como Sung Yi Gyum.

Kwon Na Ra como Hong Da In.

Lee Yi Kyung como Park Chun Sam.

Lee Tae Hwan como Sung Yi Beom.

