Crossover de dramas Tale of the nine tailed y Start Up causa furor en fans

El canal tvN tenía una sorpresa para los seguidores de Tale of the nine tailed y Start Up, dos de sus dramas más populares: un breve crossover entre ambos universos durante el episodio 2 del spin-off Tale of the nine tailed: an unfinished story.

Este contenido adicional a la historia de TOTNT se enfoca en los gumiho Lee Rang (Kim Bum) y Yu Ri (Kim Yeong Ji). Está formado por tres breves capítulos y se emite los viernes en el canal alterno OtvN.

Los personajes de Kim Yong Ji y Kim Bum serán el centro del spin off TOTNT: An unfinished story. Foto: composición tvN

En el clip, que fue estrenado el 27 de noviembre, uno de los ingenieros de Samsan Tech, Chul San, apareció brevemente en el restaurante, donde los dos zorros con apariencia humana degustaban una parrilla. Cuando Lee Rang pidió una segunda ronda de carne, un robot llevó su orden a la mesa.

En ese momento, se presentó Chul San (amigo de Nam Do San en Start up) como creador del aparato. “No lo controla el hombre, es automatizado. Usa inteligencia artificial. Salí a hacer un poco de investigación de mercado”, explicó a la pareja.

“Si necesitan algo más, siéntanse libres de avisarme”, concluyó mientras se retiraba con su producto.

Fans del drama notaron que el personaje de Start Up aparece con notorios cambios en la ropa que usa, así como en su acento y postura. Ello se debe a que, para esta escena, el desarrollador ya regresó de su viaje de tres años a Estados Unidos con el resto del equipo de Samsan Tech.

“¿Estos son los universos paralelos de tvN?”, “No sabía que necesitaba un crossover de Tale of the nine tailed y Start Up”, fueron algunos comentarios en redes.

Chulsan de Start up es interpretado por Yoo Su Bin. Foto: tvN

Episodios del spin-off de Tale of the nine-tailed

Puedes ver los mini episodios de Tale of the nine tailed en estas plataformas:

Capítulo 1 en Dailymotion (español)

Capítulo 2 en YouTube (inglés)

