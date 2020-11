BTS: Jungkook se luce como director en detrás de cámaras de “Life goes on”

BTS reveló un vistazo al proceso de grabación del MV “Life goes on”, tema principal del álbum BE, que salió al público el 20 de noviembre. En el detrás de cámaras, resalta la figura de Jungkook, integrante que tuvo su debut como director.

Como se recuerda, todos los miembros de la boyband estuvieron directamente involucrados en su nuevo disco, que se trabajó en el “tiempo de cuarentena”, equivalente a los meses que abarcaba la gira mundial que BTS tuvo que suspender por la COVID-19.

Mientras algunos integrantes se dedicaron a coordinar el concepto, el diseño y la música, Jeon Jungkook estuvo encargado de dirigir el video musical.

El detrás de escena se divide en tres días de rodaje. En el primero de ellos, Jungkook registra a sus compañeros en actividades cotidianas, como leer, comer, tocar la guitarra en caso de Suga. “Es nuestra primera vez grabando en un lugar tan cómodo”, acotó Jimin.

Para el segundo día, las escenas se concentraron en el interior de la casa, y los miembros de BTS vistieron pijamas. Yoongi explicó que “Life goes on” encajaba muy bien al escucharla antes de dormir o al regresar del trabajo. Para Taehyung, el momento perfecto para oírla es al observar una puesta de sol.

Las secuencias finales del videoclip, donde BTS aparece entonando la canción rodeados de ‘armybombs’ en un auditorio vacío, fue grabada al término de su concierto online Map of the soul ON:E.

Al culminar, Taehyung señaló que el trabajo de la boyband no termina ahí, pues ya están preparándose para sus presentaciones especiales para los eventos de fin de año.

Mira el detrás de cámaras en el siguiente video.

