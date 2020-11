Los ‘Titanes del K-pop’ no dejan de sorprender a ELF. Leeteuk, Heechul, Shindong, Yesung, Eunhyuk, Donghae, Siwon, Ryeowook y Kyuhyun presentaron el primer episodio de los SUPER JUNIOR Awards 2020en YouTube, donde anunciaron a los primeros ganadores de las votaciones donde participaron sus fans.

A finales de octubre, SJ lanzó un concurso para que la fanaticada eligiera a sus favoritos entre las categorías mejor cosplay, mejor canción, mejor coreografía, entre otros, y este 27 de noviembre, se conoció la primera lista de condecorados.

Estas fueron las secciones que revelaron en el primer episodio de los SUPER JUNIOR Awards 2020 en YouTube.

Miembro de SJ que entiende el corazón de los ELF: Lee Donghae

El idol K-pop resultó ganador con un total de 51.3 % de votos.

Cuando anunciaron que Donghae ganó este galardón, quedó sorprendido. Mientras que Leeteuk, Eunhyuk y Heechul se mostraron indignados por el resultado y bromearon al respecto.

Mejor cosplay: Oufit de Gee

El disfraz que usaron para el Super Show 2 resultó ganador. Fue para la presentación donde parodiaron la canción Gee del grupo Girls Generation.

Al parecer, los miembros de SJ aparecerán en el segundo episodio luciendo el outfit de Gee.

Aquí la recordada presentación.

Mejor concepto en un álbum y MV de SUPER JUNIOR: “Black suit”

La canción “Black suit” resultó ganadora con un 57.1% de los votos emitidos por los fans de SUPER JUNIOR.

Canción de la que ELF espera un remake

En esta categoría de los SUPER JUNIOR Awards 2020, ganó “Raining spell for love”, del sétimo álbum This is love con 35.8 %. El segundo puesto fue para “Evanesce” con 16.7 %, “U” en el tercer lugar con 12.2 % y el último fue “Believe”.

En el siguiente episodio, SUPER JUNIOR continuará anunciando los ganadores y también ELF descubrirá a qué miembros Lee Donhae les colocó una pegatina de corazón, que fue su misión en esta oportunidad.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.