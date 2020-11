Netflix: All of us are dead suspendió rodaje por caso positivo de COVID-19

Luego de que en agosto se suspendieron las grabaciones del K-drama All of us are dead, la plataforma de streaming Netflix anunció que volverán a cancelar las grabaciones tras detectarse un caso positivo por COVID-19 en un empleado que tuvo cercanía con la producción.

El 27 de noviembre, el medio Start Today informó sobre la situación de la nueva serie original. Según los productores, el rodaje será detenido por dos semanas.

Asimismo, informaron que un estudio confirmó que un contratista independiente dio positivo en la prueba, y, posteriormente, todos los miembros del staff fueron testeados. Tras ello, indicaron que otro miembro del equipo resultó positivo por COVID-19.

Por otro lado, dijeron que el integrante contagiado se encuentra en aislamiento y con signos estables, mientras Netflix reorganiza la situación para reforzar las medidas de seguridad.

Sinopsis de All of us are dead

Está inspirada en el webtoon Jigeum woori hakkyoneun o Now our school y cuenta la historia de un grupo de estudiantes de secundaria que se enfrentan a una situación de crisis extrema cuando quedan atrapados en la escuela, mientras que el mundo enfrenta un virus zombie.

Actores de All of us are dead

El drama dirigido por Lee Jae Kyu contará con los siguientes actores:

Yoo Chan Young

Park Ji Hoo

Jo Yi Hyun

Park Solomon

Yoo In Soo

Ahn Seung Kyun

Ahn Ji Ho

Shin Jae Hwi

Oh Hee Joon

Lee Eun Saem

Kim Byung Chul

Estreno de All of us are dead

La fecha de estreno de All of us are dead todavía no ha sido confirmada, pero se adelantó que será durante la primera mitad del 2021.

