No te pierdas los AAA 2020 EN VIVO con BTS, SUPER JUNIOR, GOT7, TWICE, entre otros artistas K-pop. Te guiamos por si todavía no sabes dónde ver los premios Asia Artist Awards por Live stream.

¿Cuándo son los AAA 2020 EN VIVO?

Debido al rebrote de casos de COVID-19 en Corea del Sur, el evento cambió de fecha por lo que su realización fue confirmada para el 28 de noviembre (KST).

La situación del país provocó que no solo los AAA 2020 cambiara sus planes, sino el de otros eventos de premiación que se realizarían por fin de año.

¿A qué hora inicia los premios AAA 2020?

Los Asia Artist Awards que tendrán como principales figuras a BTS, SUPER JUNIOR, GOT7, TWICE, entre otros artistas K-pop iniciará a las 7.00 p. m. (KST). Cabe mencionar que la alfombra roja o red carpet comenzará una hora antes, es decir, a las 6.00 p. m.

AAA 2020 EN VIVO ONLINE: BTS, SUPER JUNIOR, GOT7, link dónde ver premios Asia Artist Awards live stream

Revisa la lista de horarios según tu país de origen.

Horarios red Carpet de los AAA 2020

Red carpet de AAA 2020 en Perú : 4.00 a. m.

: 4.00 a. m. Red carpet de AAA 2020 en Brasil : 6.00 a. m.

: 6.00 a. m. Red carpet de AAA 2020 en Colombia : 4.00 a. m.

: 4.00 a. m. Red carpet de AAA 2020 en Ecuador : 4.00 a. m.

: 4.00 a. m. Red carpet de AAA 2020 en Bolivia : 5.00 a. m.

: 5.00 a. m. Red carpet de AAA 2020 en México : 5.00 a. m.

: 5.00 a. m. Red carpet de AAA 2020 en Chile : 6.00 a. m.

: 6.00 a. m. Red carpet de AAA 2020 en Venezuela : 5.00 a. m.

: 5.00 a. m. Red carpet de AAA 2020 en Estados Unidos : 5.00 a. m.

: 5.00 a. m. Red carpet de AAA 2020 en Argentina : 6.00 a. m.

: 6.00 a. m. Red carpet de AAA 2020 en España: 11.00 a. m.

Horarios ceremonia principal de los AAA 2020

Live stream de AAA 2020 en Perú : 5.00 a. m.

: 5.00 a. m. Live stream de AAA 2020 en Brasil : 7.00 a. m.

: 7.00 a. m. Live stream de AAA 2020 en Colombia : 5.00 a. m.

: 5.00 a. m. Live stream de AAA 2020 en Ecuador : 5.00 a. m.

: 5.00 a. m. Live stream de AAA 2020 en Bolivia : 6.00 a. m.

: 6.00 a. m. Live stream de AAA 2020 en México : 6.00 a. m.

: 6.00 a. m. Live stream de AAA 2020 en Chile : 7.00 a. m.

: 7.00 a. m. Live stream de AAA 2020 en Venezuela : 6.00 a. m.

: 6.00 a. m. Live stream de AAA 2020 en Estados Unidos : 6.00 a. m.

: 6.00 a. m. Live stream de AAA 2020 en Argentina : 7.00 a. m.

: 7.00 a. m. Live stream de AAA 2020 en España: 12.00 m.

Asia Artist Awards: ¿Dónde ver EN VIVO?

Starnews anunció que los únicos portales autorizados para ver los AAA 2020 será Live X (solo Corea) y My music taste (para fans internacionales).

Link para ver los AAA 2020 live stream

La plataforma legal para acceder a los Asia Artist Awards tiene el costo de una donación de 8.90 dólares, los cuales serán donados a una institución de caridad para niños vulnerables a nombre de tu fandom y artista.

Se recomienda que los fans no accedan a links de otras páginas porque podrían tratarse de agentes maliciosos.

¿Cómo comprar entrada?

Todavía tienes oportunidad de comprar tu ticket o entrada para los AAA 2020 en solo 5 pasos.

Ingresa a tu cuenta AQUÍ. Sino tienes una puedes crear una vinculando tus perfiles en Gmail o Facebook.

Luego de ingresar debes de hacer click en la pestaña “LIVE”.

Ubica el banner de los Asia Artist Awards.

Elige el nombre de tu fandom favorito para que puedas donar parte de los 8.90 dólares que cuesta la entrada.

Finalmente ingresa tus datos bancarios y recibe la confirmación desde tu correo electrónico.

¿Dónde se realizará los premios AAA 2020?

A diferencia del 2019, los Asia Artist Awards 2020 se realizarán en Corea del Sur. Como se recuerda, la edición del año pasado fue en el estadio nacional My Dinh en Hanoi, Vietnam.

Premios Asia Artist Awards 2020: lineup

A continuación, le presentamos el lineup final y confirmado.

Lineup actores:

Lee Jun Hyuk

Lee Jun Young

Ahn Eun Jin

Kim Soo Hyun

Seo Ye Ji

Park Ji Young

Park Joo Hyun

Lee Jae Wook

Kim Seo Ho

Lee Jun Ki

Lee Min Jae

Kim Hye Yoon

Do Jeon Mi

Ahn Hyo Seop

Ahn Bo Hyun

Lineup artistas K-pop:

Pentagon

The boyz

Stray Kids

(G) I-DLE

IZ*ONE

Alexa

TWICE

SUPER JUNIOR

MAMAMOO

MAX

MONSTA X

Monsta X en los AAA 2020. Foto: Star News

NCT

ITZY

ONEUS

CRAVITY

5ecret number

Treasure

TREASURE en los AAA 2020. Foto: Star News

Song Gain

Big Man

AB6IX

Kang Daniel

GOT7

¿Qué son los AAA?

Es la primera ceremonia que premia a artistas K-pop y de K-dramas un mismo día. Es organizado por Star News, en apoyo con Money Today.

La edición número 1 se realizó el 16 de noviembre de 2016 en la universidad de Kyung Hee, donde Leeteuk y Lee Si Young fueron los anfitriones.

Como dato curioso el líder de SUPER JUNIOR será por quinto año consecutivo el MC de los AAA 2020.

