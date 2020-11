Kim Woo Bin en Instagram: actor publica primer post desde su perfil oficial

Kim Woo Bin se une al mundo de Instagram y publicó el primer post desde su perfil oficial para alegría de sus miles de fanáticos alrededor del mundo. Aquí te contaremos detalles de este importante paso en su carrera artística.

El photoshoot de Kim Woo Bin combinó los tonos cálidos con la estética b/w. Foto: Vogue Korea

Actualmente, las redes sociales han ganado terreno y muchos miden la popularidad de un artista según la cantidad de seguidores que posee. Una de estas plataformas que más competitividad ha creado es Instagram, donde no cualquiera puede ganar miles de followers en pocas horas.

Este fue el caso del actor de The heris, quien sumó 125.000 fans en la red social a penas en cinco horas de haber creado su perfil.

El actor está en Instagram con el usuario @____kimwoobin. Foto: captura Instagram

El primer post de Kim Woo Bin en Instagram fue una fotografía suya, la cual sumó 101.000 en apenas cinco horas de haber sido develada.

Entre los comentarios, los fans del actor de K-dramas le daban la bienvenida y le escribían mensajes positivos.

Kim Woo Bin en Instagram

Antes de tener una cuenta oficial en Instagram, Kim Woo Bin actualizaba sus estados desde el perfil de la agencia que maneja su carrera.

El pasado 16 de julio, el actor publicó una galería de fotografías por su cumpleaños junto a su pastel, en una sala decorada acorde a la celebración.

Mientras que el 19 de noviembre, Kim Woo Bin ofreció una entrevista a un año de haber superado el cáncer, donde habló sobre su nueva filosofía de vida.

“Realmente no cuidé de mí por un tiempo. Me preocupaba por los demás, pero era duro y frío conmigo mismo. Ahora trabajo en amarme y entenderme a mí mismo. No es fácil, así que debo recordármelo todos los días”.

El photoshoot de Kim Woo Bin combinó los tonos cálidos con la estética b/w. Foto: Vogue Korea

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.