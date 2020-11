Eli, ex U-KISS, confirma su divorcio tras 6 años de matrimonio

Eli Kim, exintegrante de la banda K-pop U-KISS, confirmó a través de sus redes sociales el divorcio de su matrimonio de 6 años con la modelo Ji Yeon Soo. La pareja tiene un hijo que nació en 2016, el cual vivirá con su madre de acuerdo al anuncio realizado por el rapero.

“2020 ha sido un año difícil para todos. Tengo noticias que compartir con ustedes. Mi esposa y yo hemos decidido separarnos. Actualmente estoy en los Estados Unidos mientras nuestro hijo vive con su mamá en Corea. Aunque de momento no puedo verlo, lo visitaré cada vez que me sea posible y me esforzaré mucho en ser la figura paterna que necesita”, explicó en su publicación.

“No sé lo que pasará en el futuro, pero ruego para que mi hijo y su mamá sean felices. Estamos muy agradecidos por su apoyo en todos estos años y lamento que las cosas hayan terminado de esta forma”.

El matrimonio de Eli Kim de U-KISS

La relación de Eli Kim y Ji Yeon Soo llamó la atención en Corea por diversos factores. Uno de ellos era la diferencia de edad, pues la modelo era 11 años mayor que el idol de K-pop. Esto también provocó que los padres de Eli se opusieran a su noviazgo, por lo que se casaron sin avisarles.

Ji Yeon Soo y Eli Kim. Foto: Instagram

La pareja registró su matrimonio civil en el 2014, pero no fue sino hasta diciembre del 2015 cuando este fue anunciado públicamente. Eli, como miembro de U-KISS, comunicó la noticia de su boda y además confirmó que esperaban un bebé. El primogénito de la familia nació en 2016 y en todo ese tiempo el rapero continuó con normalidad su carrera como idol a pesar de las críticas.

En el 2017, el programa de variedades Mr. House Husband mostró la vida familiar de la pareja, lo que emocionó a los televidentes por el afecto que desbordaban. Este show también registró la celebración de su fiesta de matrimonio.

Eli salió de U-KISS en el 2019, tras el final de su contrato con NH Media. A inicios del 2020, apareció en Radio Star de MBC donde reveló que el año anterior había trabajado como part-time repartiendo comida a una escuela por la falta de actividades artísticas.

Actualmente, el idol de 29 años ha borrado las fotos con su esposa en su perfil de Instagram y solo conserva los registros de su hijo.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.