2gether the series: Bright y Win confirman tercera parte de drama BL

2gether the series volverá a las pantallas. Sus actores principales confirmaron que la historia de Sarawat y Tine, popularizada por el referido drama BL, continuará en una tercera entrega.

En un evento con fans para la marca de bebidas Oishi, Bright y Win respondieron a la prensa tailandesa, que ansiaban saber si estaban planeando más contenido con los personajes que los hicieron famosos internacionalmente. “Volveremos a ser Sarawat y Tine nuevamente, tienes que esperar y ver”, expresó Bright.

Aunque trataron de mantener el misterio por si se tratará de una temporada completa o de episodios especiales, los ganadores a la Pareja del año en Line Thai PCAs 2020 dieron algunos detalles sobre qué deberían esperar de sus personajes el próximo año.

“Verán a Sarawat y Tine en una versión más madura. Pero si quieren ver cuánto han crecido, deben esperar”

“¿Tine será más tierno?”, preguntaron los reporteros. “En realidad, Tine habrá crecido más pero si quieren saber en qué aspectos maduró, deben esperar”, afirmó Win.

Las novedades específicas se conocerán tras el evento de GMMTV que anunciará los contenidos del 2021, el cual se realizará el 3 de diciembre.

El pasado agosto, los fans del BL disfrutaron de una segunda entrega de 2gether: The series con el drama especial que se tituló Still 2gether. Este se enfocó en el segundo año de relación de los personajes principales y las rivalidades que surgieron entre los clubes a los ambos que pertenecían.

¿Qué pasará con la historia de Sarawat y Tine? o ¿qué futuro le aguarda a Bright y Win?. Créditos: GMMTV

Bright y Win en Live para Oishi Plus

Durante el evento con fans realizado el 26 de noviembre para el lanzamiento de Oishi Plus C, Bright y Win mostraron su talento musical. El primero tocó la guitarra e interpretó “Kan Goo”, OST de 2gether The Series; mientras Win cantó “That person must be U” de Still 2gether.

