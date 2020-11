Taehyung aclaró sobre su reacción a la nominación de BTS a los Grammy 2021

La nominación de BTS a Mejor actuación dúo / grupo en los Grammy causó gran repercusión a nivel mundial y los integrantes de la banda K-pop compartieron un video reacción. Tras viralizarse dicho clip, Taehyung llamó la atención debido a su inusual actuar al escuchar sobre su primera mención en la reconocida premiación.

La respuesta de V no iba a ser un tema ajeno en la entrevista que ofrecieron en The late late show, y es que James Corden aprovechó para consultar al mismo artista sobre su actuar.

Luego de felicitar a los miembros de BTS, el conductor del programa de CBS preguntó lo siguiente a Taehyung.

“¿Por qué no reaccionaste al momento de saber sobre su nominación a los Grammy?”.

Sin dudarlo, V confesó lo que pasaba por su mente al oír que BTS había sido nominado a Mejor actuación dúo / grupo por su canción “Dynamite”.

“En ese momento no sabía cómo sentirme, me quedé en shock. Sé que mi reacción fue diferente al de los otros miembros. En mi caso no lo creía”.

Al dar su respuesta, V imitó la cara que puso en el video reacción de BTS a su nominación a los Grammy.

Por otra parte, la revista Weverse reveló un extracto de la entrevista y fotografías que realizó a Taehyung.

V de BTS habló sobre lo que significó para él componer su canción “Blue & grey” para el álbum BE.

“Escribí ‘Blue & grey’ cuando estaba en mi punto más bajo, cuando de verdad estaba preguntando si podría seguir adelante con mi trabajo o no. Incluso las partes divertidas del trabajo se volvieron una tarea rutinaria y toda mi vida se sentía sin sentido, sin objetivo. Me decía: ‘¿A dónde voy desde aquí? Ni siquiera veo el final del túnel’.”

