El drama Tale of the nine tailed retoma su emisión a solo cuatro capítulos para su gran final, el cual fue reprogramado para el 3 de diciembre por el canal surcoreano tvN. Esa es la razón de que la semana anterior no se hayan estrenado episodios nuevos.

Este miércoles 25 y jueves 26, los ep. 13 y 14 vuelven a transmitirse en su horario habitual. En cuanto a la historia, Lee Dong Wook, Jo Bo Ah y Kim Bum enfrentan los últimos desafíos para intentar resolver el trágico destino que envuelve a la pareja protagonista.

Luego de que Lee Yeon logra salvar a su hermano Lee Rang, idea una forma de enfrentar al Imoogi que acecha cada vez más a Nam Ji Ah. Lamentablemente, el plan falla y el capítulo 12 finaliza con la mirada desesperada del gumiho al ver que el espíritu maligno ha poseído a su amada.

El episodio final de Tale of the nine tailed se emitirá el 3 de diciembre. Foto: tvN

Nuevos stills de tvN para los siguientes episodios de La historia del de nueve colas revelan a Shin Joo (Hwang Hee) que llora emocionado frente a Lee Yeon. Shin Joo le guarda gran afecto a su compañero; sin embargo, los televidentes vieron cómo el Imoogi lo “hechizó” en episodios previos ordenándole algo en contra de su protector.

¿Logrará vencer el encantamiento mental del archienemigo de Lee Yeon? El público aguarda con ansiedad cuál será su respuesta.

Ver ep.13 y ep. 14 de Tale of the nine tailed. Foto: tvN

Esta semana Tale of the nine tailed vuelve a emitirse miércoles y jueves a las 10.30 p. m. (KST). Sugerimos revisar a qué hora se estrenará un nuevo capítulo del K-drama, según la diferencia horaria de tu país.

Ver ep. 13 de Tale of the nine tailed en Perú: 8.30 a. m.

Ver ep. 13 de Tale of the nine tailed en Indonesia: 8.30 p. m.

Ver ep. 13 de Tale of the nine tailed en Colombia: 8.30 a. m.

Ver ep. 13 de Tale of the nine tailed en Tailandia: 8.30 p. m.

Ver ep. 13 de Tale of the nine tailed en México: 7.30 a. m.

Ver ep. 13 de Tale of the nine tailed en Filipinas: 9.30 p. m.

Ver ep. 13 de Tale of the nine tailed en Chile: 10.30 a. m.

Ver ep. 13 de Tale of the nine tailed en Malasia: 9.30 p. m.

Ver ep. 13 de Tale of the nine tailed en Argentina: 10.30 a.m.

Ver ep. 13 de Tale of the nine tailed en Los Ángeles: 6.30 a. m.