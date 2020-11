Nam Da Reum, joven actor de Start up, confirma su ingreso a la universidad

Nam Da Reum, una de las jóvenes promesas de la actuación coreana, fue admitido recientemente en la Universidad Chung Ang. El intérprete de 18 años aparece en el drama Start up, donde su performance como adolescente fue clave para definir la historia de Han Ji Pyeong, personaje que luego fue desarrollado por Kim Seon Ho.

El 24 de noviembre, la madre de Nam Da Reum confirmó que habían recibido la aceptación del prestigioso centro de educación superior. El actor aplicó al departamento de Artes Escénicas en la modalidad de admisión anticipada, por lo que ya no será necesario que tome el examen nacional estandarizado tipo SAT (suneung) que sirve para postular a las universidades en Corea del Sur.

Admisión de Nam Da Reum a la universidad. Foto: Instagram @namdareum_mom

“Gracias a todos los que felicitaron a Nam Da Reum por su ingreso. Recibimos muchos mensajes preguntándonos si irá a esta universidad o si se está preparando para el examen general. Después de pensarlo mucho, Da Reum solo postuló al programa de Artes Escénicas de Chung Ang”, expresó la progenitora del actor en una publicación de Instagram.

También explicó los criterios que tuvo que cumplir para ser admitido. “La evaluación fue 80% de sus trabajos anteriores y premios, el 20% restante correspondía a una entrevista práctica. Las pruebas válidas de su trabajo en dramas debían ser de máximo tres años de antigüedad”, señaló.

En la publicación adjuntó los certificados de productoras con las que trabajó Nam Da Reum en el periodo que exigía la universidad (setiembre 2017- agosto 2020), lo que resultó en al menos 12 apariciones en televisión además de tres anuncios publicitarios.

Constancias que envió Nam Da Reum para postular a la universidad. Foto: Instagram @namdareum_mom

Nam Da Reum inició su carrera a los 7 años en Boys over flowers, el famoso drama protagonizado por Lee Min Ho, donde interpretó a uno de los F4. Con el pasar del tiempo se hizo conocido como la ‘versión infantil de Lee Jong Suk’, pues trabajó junto a él en Pinocchio y While you were sleeping.

Nam Da Reum en Pinocchio. Foto: composición/Naver

Por otro lado, el departamento de Artes Escénicas de Chung Ang donde estudiará Nam Da Reum ha formado a aclamadas figuras de la televisión y el cine. Algunos de sus graduados son Hyun Bin, Choi Woo Shik, Kim Bum y Park Shin Hye.

