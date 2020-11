Lee Jong Suk y el proyecto que podría grabar al salir del servicio militar

Lee Jong Suk, a pocas semanas de poner punto final a su servicio militar, ya está en conversaciones para volver a los sets de grabación. El famoso actor de doramas permanecía alejado de los reflectores desde marzo del 2019, cuando se enlistó para cumplir el deber que le corresponde como ciudadano surcoreano.

Según reportes de la prensa coreana, la agencia de Lee Jong Suk recibió la oferta del director de The witch 2 para una aparición especial en la mencionada película. Las conversaciones para el cameo irían por buen camino, ya que el cineasta Park Hoon Jung tiene cercanía con el actor por haber trabajado juntos en la cinta V.I.P. (2017).

“Confirmaremos oficialmente si participará en The witch 2, además del siguiente drama o película que protagonizará como ‘comeback a la industria’, cuando Lee Jong Suk sea dado de baja del servicio militar y se hayan finalizado todas las negociaciones”, detallaron fuentes de la agencia A-MAN Project para Maily ED.

Lee Jong Suk, fotografiado recientemente mientras cumplía sus labores de trabajador público, culminará su servicio a finales de diciembre de 2020. De acuerdo a los medios, su salida se habría adelantado unos días, pues estaba programada para el 2 de enero.

Con más de 16 millones de seguidores, el protagonista de Pinocchio es el segundo actor de K-dramas más popular de Instagram, por lo que su vuelta a los escenarios se aguarda con gran expectativa.

Sobre The witch 2

Es la secuela de la aclamada película de acción, misterio y ciencia ficción The witch Pt 1: the subversion que fue lanzada en el 2018. Kim Da Mi (Itaewon Class) interpretó al personaje principal de la cinta y se espera que continúe con dicho papel por el final abierto en el que terminó la primera entrega. Otros miembros del reparto original fueron Choi Woo Shik, Jo Min Soo y Park Hee Soon.

La primera entrega de la película "The witch" está disponible en Netflix

