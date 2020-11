BTS en los Grammy 2021: revisa la lista completa de nominados

THE BOX: Samuel Gloade & Rodrick Moore (Roddy Ricch)

DON’T START NOW: Caroline Ailin, Ian Kirkpatrick, Dua Lipa & Emily Warren (Dua Lipa)

EVERYTHING I WANTED: Billie Eilish O’Connell & Finneas O’Connell (Billie Eilish)

I CAN’T BREATHE: Dernst Emile II, H.E.R. & Tiara Thomas (H.E.R.)

IF THE WORLD WAS ENDING: Julia Michaels & JP Saxe (JP Saxe ft Julia Michaels)