La Recording Academy está a puertas de revelar a los nominados para los GRAMMY Awards 2021. La lista completa será conocida este martes 24 de noviembre y aquí te contamos cómo puedes ver la transmisión online del anuncio oficial.

Entre los fans del pop coreano hay gran expectativa por esta edición de los premios, pues al menos tres grupos podrían ser mencionados y hacer historia en la música del país asiático. Se trata de BTS, BLACKPINK y SuperM; cada uno con méritos y características particulares en charts de ventas y streams, además del respaldo de disqueras estadounidense para impulsar sus postulaciones.

¿Cuándo son los GRAMMY 2021?

La ceremonia oficial de los premios GRAMMY (edición 63) se realizará el 31 de enero del 2021 a las 8 p. m. (ET).

¿Cuándo salen las nominaciones a los GRAMMY 2021?

Los premios GRAMMY premian a 84 categorías, entre menciones musicales y técnicas. Los nominados a estas se conocerán el 24 de noviembre por un livestream de una hora de duración.

Horarios: livestream de nominaciones a los GRAMMYs

La transmisión online de los nominados oficiales a los GRAMMYs 2021 iniciará el martes 24 a las 12 p. m. (ET). A continuación, puedes ver el horario, de acuerdo a tu país de residencia

Ver nominaciones a los GRAMMYs en Los Ángeles (EE. UU) : 9.00 a. m.

Ver nominaciones a los GRAMMYs en México : 11.00 a. m.

Ver nominaciones a los GRAMMYs en Perú : 12.00 p. m.

Ver nominaciones a los GRAMMYs en Colombia : 12.00 p. m.

Ver nominaciones a los GRAMMYs en Bolivia : 1.00 p. m.

Ver nominaciones a los GRAMMYs en Ecuador : 1.00 p. m.

Ver nominaciones a los GRAMMYs en Brasil : 2.00 p. m.

Ver nominaciones a los GRAMMYs en Chile : 2.00 p. m.

Ver nominaciones a los GRAMMYs en Argentina : 2.00 p. m.

Ver nominaciones a los GRAMMYs en España: 6.00 p. m

¿Cómo ver online las nominaciones a los GRAMMYs?

Fans de la música podrán ver gratis el anuncio de los GRAMMYs con transmisiones en vivo desde las redes sociales de la Recording Academy y en su página web oficial.

Live stream GRAMMY en Facebook: LINK

Live stream GRAMMY en Twitter: LINK

Live stream GRAMMY en el sitio web: LINK

¿Cómo se ganan los GRAMMYs?

El proceso de nominación y votación de los GRAMMY está restringido a los miembros de la Recording Academy. Como se ve en este flujograma, es un sistema largo que inicia con la publicación de reglas y la recepción de postulaciones enviadas por los artistas o sus disqueras. Estas candidaturas se filtran en hasta dos rondas de elección para emitir la lista de nominados finalistas.

Es importante diferenciar esos dos conceptos (postulación vs nominación) y recordar que el público general no vota para esta premiación.

Flujograma del proceso de nominaciones y votación en los GRAMMY Awards. Foto: GRAMMY Recording Academy

Grupos K-pop y los GRAMMY 2021

El 2020 ha sido un año particularmente exitoso para la música coreana, con varios grupos que lograron impacto en la industria occidental. Si bien el K-pop ha estado vigente desde tiempo atrás, los últimos 12 meses han sido claves para una difusión más incisiva del talento de sus artistas.

BTS y sus posibles nominaciones en los GRAMMY

ARMY espera el reconocimiento de la Academia al talento artístico y éxito comercial de BTS con mucha expectativa. Si bien fueron nominados en el 2019 en la categoría Best Recording Package (por el diseño de su álbum Love Yourself Tear), hasta la fecha no han recibido menciones en categorías musicales.

Según datos de fans, la disquera Columbia Records habría empujado la candidatura del grupo en siete categorías tomando en cuenta el innegable impacto en ventas de “Dynamite” (single interpretado en inglés) y su buena rotación en radios estadounidenses.

Poster de Columbia con parte de las postulaciones de BTS para ser consideradas en los GRAMMY. Foto: vía Twitter

SuperM y sus posibles nominaciones en los GRAMMY

Otro candidato que se vocea entre los medios especializados es SuperM. Su disquera estadounidense es Capitol Records, la cual los habría propuesto para la categoría Best new artist (artista nuevo) y postulado en menciones técnicas a ‘SuperM The 1st Mini Album’ que llegó al #1 del Billboard 200. La recepción de su primer álbum Super One podría ser decisiva para la votación de la academia.

BLACKPINK y sus posibles nominaciones en los GRAMMY

Los portales especializados también orientan las oportunidades de BLACKPINK en la categoría de Artista nuevo o revelación. En este caso, su partner en Estados Unidos es Interscope Records.

El crítico de Billboard Paul Grein las mencionó como potenciales candidatas con postulación válida tras el lanzamiento de su primer disco de estudio The Album.

BLACKPINK. Foto: MTV

BLACKPINK: postulaciones de Interscope Records. Foto: vía Twitter

Sin embargo, la competencia para definir las nominaciones es bastante agresiva y nada está asegurado. Billboard reporta que para las categorías Album of the year, Record of the year y Song of the year, se recibieron más de 1000 postulaciones en cada una de ellas. Para Best new artist la cifra llegó a 343.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.