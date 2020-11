AMAs 2020: Jungkook se hizo viral en los American Music Awards

No pudieron resistirse a la voz y al look de Jungkook. El integrante de BTS fue uno de los virales en los AMAs 2020, premiación que se celebró el domingo 22 de noviembre. La banda hizo su comeback stage con la canción “Life goes on” y ofrecieron una explosiva presentación de “Dynamite”.

La gala también otorgó dos galardones a los intérpretes de “On”. BTS se llevó el premio al Grupo favorito y al Artista social favorito, tras superar en los votos por redes sociales a otros cantantes nominados. El septeto agradeció en un video pregrabado el día de lanzamiento de BE (20 noviembre), por lo que Suga no apareció en ese clip.

Sin embargo, los siete integrantes estuvieron juntos en la esperada performance que se transmitió como cierre de los American Music Awards. Cuando dijeron como spoiler que el lugar de grabación traería recuerdos a ARMY, BTS tenía razón. Los idols hicieron su puesta en escena desde el Estadio Olímpico de Seúl, el cual se ilumino de púrpura para representar a los fans, como si les estuvieran acompañándolos presencialmente.

A lo largo de los AMAs, los términos relacionados a BTS se posicionaron entre lo más comentado de Twitter y uno de los miembros que se hizo viral, con su nombre completo en trending topic de varios países, fue Jeon Jungkook.

El golden maknae que entona los primeros versos de “Dynamite” apareció con un traje de satén rosa y el cabello rizado. Su visual atrajo la atención del público de otros fandoms que también miraban la gala, quienes recurrieron a ARMY para que puedan identificarlo.

Mientras los internautas preguntaban por datos del integrante que les había llamado la atención, ARMY no perdió la oportunidad de promocionar el talento del maknae de BTS, quien en la era BE se aventuró como director del MV “Life goes on”.

