Ver a BTS en AMAs 2020 EN VIVO ONLINE. En este artículo te contaremos sobre los horarios, canales y todo lo que debes saber para que no te pierdas los premios American Music Awards que condecoran a los mejores artistas internacionales.

Además de los Bangtan Boys, EXO y NCT pugnan por conseguir el premio al Artista favorito social.

Horarios y canales para ver los American Music Awards. Foto: AMAs

¿Cuándo son los AMAs 2020?

La fecha programada de los AMAs 2020 EN VIVO será el domingo 22 de noviembre (EST). A diferencia de otras premiaciones, los American Music Awards no han sufrido retraso en su programación.

¿Dónde se realizará los AMAs 2020?

Este año, la mayoría de organizaciones se han reinventado acorde a la situación que vivimos frente a la pandemia del coronavirus, por lo que han optado por efectuar sus eventos de manera online.

Los AMAs 2019 se realizaron en el Teatro Microsoft de Los Ángeles en Estados Unidos.

¿A qué hora inicia los premios AMAs 2020?

La hora de inicio de los premios American Music Awards 2020 será a las 7.00 p. m. (hora peruana). A continuación, revisa la lista de horarios según tu país de origen.

Horarios para ver los AMAs

Ver a BTS en los AMAs 2020 en Perú : 7.00 p. m.

: 7.00 p. m. Ver a BTS en los AMAs 2020 en Brasil : 9.00 p. m.

: 9.00 p. m. Ver a BTS en los AMAs 2020 en Colombia : 7.00 p. m.

: 7.00 p. m. Ver a BTS en los AMAs 2020 en Ecuador : 7.00 p. m.

: 7.00 p. m. Ver a BTS en los AMAs 2020 en Bolivia : 8.00 p. m.

: 8.00 p. m. Ver a BTS en los AMAs 2020 en México : 8.00 p. m.

: 8.00 p. m. Ver a BTS en los AMAs 2020 en Chile : 9.00 p. m.

: 9.00 p. m. Ver a BTS en los AMAs 2020 en Venezuela : 8.00 p. m.

: 8.00 p. m. Ver a BTS en los AMAs 2020 en Estados Unidos : 8.00 p. m.

: 8.00 p. m. Ver a BTS en los AMAs 2020 en Argentina : 9.00 p. m.

: 9.00 p. m. Ver a BTS en los AMAs 2020 en España: 2.00 a. m. (lunes 23 de noviembre)

American Music Awards EN VIVO: canales de transmisión

La emisión exclusiva de los AMAs 2020 será a través de dos canales: ABC y TNT.

La cadena ABC únicamente es transmitida en Estados Unidos, mientras que TNT estará disponible para el público latinoamericano.

Canal TNT en Perú

TNT en Movistar

TNT es el canal 102

TNT HD es el canal 729

TNT Series es el canal 730

TNT en Claro

TNT es el canal 22

TNT HD es el canal 590

TNT en Directv

TNT es el canal 213

TNT Series es el canal 502

TNT HD es el canal 1213

TNT Series HD es el canal 1502

¿Dónde ver los premios AMAs 2020 EN VIVO ONLINE?

Si eres de los que prefiere seguir online o live stream los AMAs 2020, puedes hacerlos desde las aplicaciones móviles de TNT y ABC.

App de TNT

Android

Appple

App de ABC

Android

Appple

¿Qué artistas K-pop estarán en los AMAs 2020?

A lo largo de la semana se fue develando qué artistas K-pop iban a presentarse en los AMAs 2020. Y los únicos confirmados a realizar su performance son BTS, donde se ha anunciado que realizarán el estreno de la canción “Life goes on” de su álbum BE. También interpretarán el tema en inglés “Dynamite”.

Como se recuerda, BTS realizó su debut en Estados Unidos en los AMAs 2017. Aquí un extracto de su video.

¿Cómo votar por los premios AMAs 2020?

Los fanáticos de los artistas como BTS, EXO y NCT estuvieron buscando cómo votar en los AMAs 2020 los últimos días, sin embargo, la opción de votaciones cerró el pasado 16 de noviembre.

La mecánica de votación fue a través de la web de los American Music Awards.

Premios AMAs 2020: lista de nominados

Artist of the year

Justin Bieber

Post Malone

Roddy Ricch

Taylor Swift

Teh Weeknd

New artist of the year

Lewis Capaldi

Doja Cat

DaBaby

Lil Baby

Roddy Ricch

Megan Thee Stallion

Collaboration of the year

Cardi B ft. Megan Thee Stallion por “Wap”

Dababy ft. Roddy Ricch por “Rock star”

Dan + Shay con Justin Bieber por “10.000 hours”

Lady Gaga y Ariana Grande por “Rain on me”

Megan Thee Stallion ft. Beyonce por “Savage remix”

Favorite Social Artist

BTS

Billie Eilish

EXO

Ariana Grande

NCT 127

Favorite Duo or group Pop/Rock

BTS

Jonas Brothers

Maroon 5

