El estreno de “Life goes on” del grupo BTS causó gran repercusión en las plataformas interactivas de video y música. Ante este gran recibimiento, Big Hit anunció un proyecto para la realización del MV versión ARMY.

En este artículo te contaremos los detalles que sabemos sobre cómo y cuándo participar en esta iniciativa que emociona a los fanáticos de los Bangtan Boys.

Todo inició con este anuncio desde la cuenta oficial de BTS en Twitter.

¿Qué es BTS MV “Life goes on” ARMY ver.?

Será un proyecto, donde participarán los ARMY de todo el mundo, quienes gracias a sus aportes podrán realizar la una segunda versión del MV “Life goes on”.

¿Cuándo y cómo participar en BTS MV “Life goes on” ARMY ver.?

Si todavía no sabes cómo y cuándo participar en el MV de “Life goes on” versión ARMY. Esta es la traducción del comunicado de la compañía de RM, Jin, Suga, jimin, J-Hope, V y Jungkook.

“Publica un video de ti expresando #LifeGoesOn a tu manera. El 30 de diciembre, se lanzará el ARMY ver. MV, con los clips realizados por fans y BTS, desde este link de TikTok AQUÍ (ingresar desde el celular).

Comparte tus videos los días a partir del 21 de noviembre a las 12:00 p. m. (KST) #LifeGoesOn por BTS”.

Detalles a rescatar sobre este proyecto.

-Este concurso es únicamente desde TikTok.

-Deberás de etiquetar la cuenta oficial en esta red social de BTS y utilizar el hashtag #LifeGoesOn.

-El contenido que quieras difundir debe ser de pocos segundos y el tema se deja a la creatividad de los ARMY.

Si conocemos más detalles sobre el MV de “Life goes on” versión ARMY de BTS iremos informando desde este mismo artículo.

Participar en “Life Goes On” ARMY ver. en TikTok

Traducción.

#LifeGoesOn con BTS -MV de “Life goes on” (versión ARMY)

Haga un video que exprese su propio “ Life goes on ”. Fotos, bailes, dibujos, ¡lo que sea!

Los videos de TikTok seleccionados son serán revelados el 30 de diciembre de 2020 en el perfil de BTS y el anuncio se lanzará a través de las redes sociales.

¿Cómo participar?

Produce de video usando la fuente de sonido de “Life goes on” oficial de BTS (Puede expresar lo que desee, siempre y cuando use el sonido oficial de TikTok).

Suba a TikTok con el hashtag #LifeGoesOnPeriodo de aplicación desde el 21 de noviembre (00:00 KST) hasta el 5 de diciembre 2020 (00:00 KST)

Fecha de anuncio de los ganadores el 10 de diciembre de 2020 (para ser contactado individualmente a través de la notificación de TikTok)

Este evento solo está disponible para personas mayores de 14 años.

Solo los ganadores recibirán el consentimiento para recopilar y usar información personal a través de la notificación en la aplicación y, si se niega, la ganancia puede ser cancelada.

El contenido debe ser de creación propia, y si se incluye contenido creado o mantenido por otros, los participantes deben obtener el consentimiento para crear contenido de otros y enviarlo al evento.

