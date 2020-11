Lee Dong Wook, Rain, Henry, entre otros, elegidos como Persona del año por GQ

Como todos los años, la revista GQ, en su edición de Corea del Sur, eligió a cinco celebridades como Persona del año 2020. La sorpresa fue grata al ver por tercer año consecutivo a Lee Dong Wook, actor de Tale of the nine tailed.

Esta fue la publicación en Instagram del magazine coreano, donde aparecen los nombre de Rain, Henry, Crush y IU.

Lee Dong Wook - Persona del año

Tal y como indicamos líneas arriba, Lee Dong Wook, actor de Tale of the nine tailed repite este galardón por tercer año consecutivo y es que sus casi 20 años de trayectoria lo consolidan como uno de los artistas más influyentes de Corea del Sur.

IU - Persona del año

IU cuenta con 12 años de carrera artística, como cantante, actriz y compositora. Aunque este 2020 no lanzó un disco musical. Solo tuvo presencia en los singles “I give you my heart” para el drama de Crash landing on you y “Eight” junto a Suga de BTS.

Ambas canciones la consolidaron en los primeros lugares de las plataformas de música y video.

Crush - Persona del año

Antes de debutar como cantante, Crush se ganó un nombre al ser compositor musical. Trabajó en canciones para Jay Park. Dynamic Duo, Loco, Simon D, entre otros.

Este 2020, participó en el OST para dos dramas populares: Itaewon class con la canción “No words” y Crash landing on you con “Let us go”.

Henry - Persona del año

Aunque estuvo alejado de la industria musical por casi seis años, Henry Lau continuaba activo mediante sus redes sociales, convirtiéndose en uno de los más populares influencers de Asia.

El pasado 18 de noviembre, el artista de nacionalidad canadiense lanzó su tercer mini álbum, Journey y el MV de su tema principal “Radio” en YouTube y otras plataformas de música.

Rain - Persona del año

Jung Ji Hoon, nombre verdadero de Bi Rain fue también uno de los elegidos por la revista GQ debido a que este año volvió tendencia el tema musical “Beach again” junto a Lee Hyori y Yoo Jae Suk.

