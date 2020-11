Kim Bum sobre ser actor: “Pensé que no estaba hecho para este trabajo”

Kim Bum consolidó su fama internacional luego de participar en Boys over flowers y en 2020 vino ratificando su popularidad con Tale of the nine tailed, donde también protagonizará un spinoff para contar un poco más la historia de Lee Ranfg, su personaje en el drama de tvN.

Ahora el artista de K-dramas participó en una sesión fotográfica y entrevista para ELLE, donde no solo habló de sus inicios, sino sobre la inspiración que recibió para interpretar su rol como Gumiho.

Respecto a cómo hizo para preparar su personaje Lee Rang en Tale of the nine tailed, dijo que tomó de influencia un personaje griego.

“Se me ocurrió pensando en Tanatos, el instinto de destrucción. Porque fue abandonado por un ser querido, por lo que tenía una profunda sensación de querer destruirlo todo”.

Asimismo, Kim Bum dijo que no quería ser un antagonista que sea despreciado por el público.

“Quería ser un villano que no se puede odiar, inestable, que quieran ayudar, y (Lee Rang) es un villano ambiguo”.

En otro momento, se le preguntó al artista de Boys over flowers sobre los sentimientos que tenía cuando decidió ser actor.

“Por un buen tiempo pensé que estaba hecho para este trabajo y caí en un gran dilema. Estuve meditando por mucho tiempo por esto”.

Finalmente, Kim Bum invitó a sus fanáticos a sintonizar los últimos capítulos de Tale of the nine tailed, cuyo estreno de capítulos son los miércoles y jueves por tvN, mientras que para el público internacional es desde Viki.

