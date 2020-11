BTS: significado de “Life goes on” y todas las canciones del álbum BE

Faltan pocas horas para el estreno de “Life goes on” y las canciones que contiene el álbum de edición especial de lujo BE de BTS. Ante la gran expectativa del fandom ARMY (quienes ya se preparan para el streaming), Big Hit reveló detalles del significado de todas las canciones que tendrá el disco.

En este artículo compartiremos la traducción del anuncio que realizó la compañía de los idols K-pop: RM, Jin, Suga, Jimin, J-Hope, V y Jungkook.

Significado del álbum BE de BTS

“BTS abre sus corazones para expresar los sentimientos encontrados acerca de las situaciones que estamos viviendo como sociedad (miedo y ansiedad mezclados con el determinado deseo de superar todo esto).

El álbum BE contiene las emociones y preocupaciones que los siete miembros han tenido a lo largo de este año, y la historia del ‘nosotros’ continuando el viaje existencial”.

Significado de “Life goes on”

Continuando con el comunicado de Big Hit, la empresa quiso detallar el significado de “Life goes on” y las otras canciones que conformarán el álbum especial BE.

“‘Life goes on’ está descrita como una canción de hip hop alternativo, con sonidos sentimentales de guitarra acústica. Las letras hacen eco a un mensaje confortante frente a giros inesperados y una interrupción abrupta y que el mensaje es entregado a través de las melodiosas voces sentimentales de RM, Jin, Suga, Jimin, J-Hope, V y Jungkook”.

Significado de todas las canciones del álbum BE

El disco contará con ocho canciones, “Life goes on”, “Dynamite” y seis temas nuevos (“Fly to my room”, “Blue & grey”, “Skit”, “Telepathy”, “Dis-aese” y “Stay”).

“Fly to my room”: es una canción de la subunidad de Suga, J-Hope, Jimin y V.

“Blue & grey”: será una balada pop.

“Skit”: será el registro de lo vivido cuando obtuvieron el número 1 en la lista de Billboard Hot 100 con su tema “Dynamite”.

“Telepathy”: un tema fresco de ritmo funky.

“Dis-aese”: una canción digna del hip hop de la vieja escuela.

“Stay”: hit de la subunidad de RM, Jin y Jungkook.

De acuerdo al calendario de actividades de BTS, el lanzamiento oficial del álbum BE está programado para las 2.00 p. m. (KST) y las 12.00 a. m. (EST) del 20 de noviembre.

Captura del teaser de "Life goes one" de BTS. Foto: Big Hit

