Gracias al éxito de Tale of the nine tailed, Kim Bum y Kim Yong Ji deleitarán al público en el spin-off del drama, el cual se anunció oficialmente con el nombre de An unfinished story.

Este es la primera producción derivada de la historia del canal tvN y, según los actores protagonistas, existe cierta presión sobre sus hombros. No obstante, también están emocionados por el proyecto. “Lo tomamos como una recompensa, un regalo (al trabajo en el drama principal)”, expresó Kim Bum en una entrevista.

A continuación, te contamos todo lo que se sabe hasta el momento del spin-off de Tale of the nine tailed.

¿Cuál es la diferencia de TOTNT y su spin-off?

Kim Bum explicó que en el spin-off se podrá ver un lado diferente de los gumiho Lee Rang y Yuri, que son personajes secundarios en el drama original. “Son historias que no se incluyeron en el drama, hemos preparado historias nuevas para cada episodio”, reveló.

Kim Bum y Kim Yong Ji continuarán juntos en pantalla con sus personajes gumiho. Foto: tvN

Cronograma de estreno de Tale of the nine tailed: An unfinished story

Según indicó tvN, serán tres episodios los que se emitirán como spin-off.

An unfinished story ep 1: 18 de noviembre después del especial Gumiho: 600 años de leyendas.

18 de noviembre después del especial Gumiho: 600 años de leyendas. An unfinished story ep 2: 27 de noviembre 10.30 p. m. (KST).

27 de noviembre 10.30 p. m. (KST). An unfinished story ep 3: 4 de noviembre 10.30 p. m. (KST).

Trailer de Tale of the nine tailed: An unfinished story

El tráiler del episodio 1 mostró a Lee Rang interactuar con nuevos personajes. Aunque también apareció el pequeño Kim Soo Oh, la reencarnación de la querida mascota del gumiho.

¿Dónde ver el spin-off de Tale of the nine tailed?

En Corea del sur, el primer episodio se emitió en tvN al finalizar el especial con detrás de cámaras de Tale of the nine tailed, ya que este 18 y 19 de noviembre se suspendieron los episodios regulares. De acuerdo al cronograma, el capítulo 2 y capítulo 3 se emitirán por el canal OtvN, que cada viernes hace la retransmisión del drama original.

Para los fans internacionales, Viki tiene los derechos de la emisión regular y es probable que agreguen nuevo contenido en los próximos días. Mientras tanto, en redes sociales pueden verse algunos fragmentos del estreno de este miércoles.

Kim Bum con un nuevo personaje de TOTNT. Foto: Instagram

Kim Bum y Kim Yong Ji como Lee Rang y Yuri

En el drama principal, el talento de Kim Bum y Kim Yong Ji no es opacado por los protagonistas de Tale of the nine tailed. Sus personajes se han ganado su espacio propio entre los fans del drama. Aquí recrearon las líneas favoritas de los televidentes.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.