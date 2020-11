El triángulo amoroso de Start up es uno de los temas más comentados en Kdramaland. Tal es el revuelo que se han levantado dos posiciones muy marcadas entre los fans que alientan a Han Ji Pyeong y aquellos que creen que la felicidad de Seo Dal Mi está con el verdadero Nam Do San.

Para recordar, la protagonista del drama Start up deberá enfrentar un dilema sobre sus sentimientos. Cuando era adolescente recibió cartas de un amigo secreto que firmaba como Nam Do San. Este en realidad era un nombre falso empleado por Han Ji Pyeong, como un favor a la abuela de Seo Dal Mi.

Años después, la joven necesitó conocer en persona a su amor de la adolescencia y fue cuando Han Ji Pyeong tuvo que encontrar al verdadero Nam Do San para no revelar la mentira. El programador aceptó conocer a Seo Dal Mi y con el tiempo terminó enamorándose de ella.

Kim Seon Ho interpreta a Han Ji Pyeong. Foto: tvN

Start up: Suzy y Nam Joo Hyuk. Foto: tvN

Mientras el debate arde en las redes sociales, la actriz estelar Bae Suzy reveló sus preferencias entre las opciones de ‘Nam Do San’ que le propuso su agencia Management Soop en el video ‘Soopoiler’.

Este es el famoso juego del equilibrio, donde le presentan dos extremos distintos para realizar una elección.

Entrevista con Suzy por su agencia. Foto: captura Management Soop YouTube

- Si Seo Dal Mi tuviera un accidente de auto, ¿qué preferirías que Do San te pregunte primero? ¿'tienes seguro' o ‘cómo estás’?.

Suzy: Que me pregunte cómo estoy. Claro que tendría seguro, pero si me pregunta cómo estoy, sentiría que es la persona que me quiere. Si fuera lo otro, me sentiría decepcionada.

- Ante un problema, ¿Do San sugiriendo una solución fríamente? ¿Do San simpatizando con tus sentimientos?

Suzy: Do San simpatizando con mis sentimientos. Creo que muchos estarían de acuerdo. No le estoy contando las cosas buscando una solución. Do San escuchando mis historias sería suficiente para mí.

- ¿Do San que sea muy guapo, pero no divertido? o ¿Do San promedio pero muy gracioso?

La actriz eligió la primera opción estallando en risas.

Suzy: entrevista por su agencia. Foto: captura Management Soop YouTube

- ¿Do San que tenga mucha resistencia al beber? o ¿Do San que se emborracha solo con un vaso de alcohol?.

Suzy: Me gusta beber, así que si no tuviera el mismo nivel sería difícil.

Otros datos curiosos que reveló la actriz es que no le gusta el sabor chocomenta y que prefiere la pizza con pepperoni a la pizza con piña. Entre comer fideos para siempre o nunca más, escogió la primera alternativa.

Puedes ver el video completo a continuación (subtítulos en inglés):

