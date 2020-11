BTS: 5 curiosidades que ARMY debe saber del teaser de “Life goes on”

El esperado regreso de BTS está a la vuelta de la esquina. Siguiendo la zona horaria de Corea del Sur, faltan solo dos días para el estreno del MV “Life goes on” y el inicio de la era BE, un disco especial por haber sido creado durante el tiempo de pandemia.

El 18 de noviembre a la medianoche (martes 17 a las 10 de la mañana en Perú), el septeto lanzó el primer teaser del videoclip. Resaltaron dos escenarios, una fogata y una reunión en casa. A continuación, datos curiosos sobre lo que pasó en el #2daysBEforeBE.

1. Nuevo récord

Desde que el video entró a YouTube, comenzó a romper los propios récords de BTS al teaser que alcanzó más rápido determinada cantidad de ‘me gustas’. (Datos según @BTSChartDaily)

500,000 likes: “Life goes on” en 12 minutos. “Dynamite” lo hizo en 24 minutos.

1.5 millones de likes: “Life goes on” lo logró en 1 hora 25 minutos. “Dynamite” en 1 hora 44 minutos.

2. La locación de “Life goes on”

Algunos fans han notado que cuando los cantantes están en interiores, el lugar tiene elementos que ya se han visto en las transmisiones por Vlive de Bangtan. También notaron el bonsai de RM.

Por ello, afirman que el video fue grabado en la casa donde realmente viven los miembros de BTS.

Fans comparan locación del MV "Life goes on" con la casa donde vive BTS. Foto: @Jmfilter2

El bonsai de RM aparece en el teaser de "Life goes on". Foto: captura

3. El nuevo rol de Jungkook

Desde que anunciaron un disco self-produced (hecho por ellos mismos), los integrantes de BTS se dividieron roles para coordinar los aspectos creativos. En la descripción del teaser se confirma un nuevo talento del ‘Golden maknae’.

Jeon Jungkook aparece como director del MV, en trabajo conjunto con los asistentes Yong Seok Choi y Jihye Joon. En la descripción del teaser puedes revisar la lista de creativos que prestaron sus habilidades a la realización del videoclip.

Jeon Jungkook es el director del MV "Life goes on". Foto: captura YouTube

4. La fogata

No es la primera vez que BTS hace referencia a las fogatas en sus proyectos. Aquí unas capturas de “I need you”, el concepto del álbum Young Forever y el simbólico “We are bulletproof: eternal”.

Captura de la era "I need you". Foto: Big Hit

Imagen conceptual de Young Forever. Foto: Big Hit

Captura del MV "We are bulletproof: the eternal". Foto: Big Hit

5. Unicef se suma

“Life goes on” significa “La vida continúa”. En línea con ese mensaje de optimismo, Unicef compartió un video de los integrantes de BTS en el discurso que ofrecieron para la ONU este 2020. (vía Twitter)

Unicef Argentina. Foto: Twitter

