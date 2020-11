Nana alborota las redes al aparecer en video con BTS y artistas de Big Hit

“Dynamite” de BTS consiguió ser nombrada Canción del 2020 en los People’s Choice Awards y para celebrar, Big Hit lanzó un videoclip especial con diversos artistas bajo su sello haciendo lip-sync al ritmo del tema musical.

Hace dos meses, BTS había presentado un primer sing-along o “canta conmigo”, con videos de ARMY bailando la canción. Ahora, le tocó el turno a los idols de Big Hit y sus subsidiarias Pledis y Source Music.

Primero figuran los cinco integrantes de TXT, grupo que debutó en el 2019. Para el siguiente coro aparecieron cuatro de las seis miembros de GFRIEND, girlgroup de Source Music.

No podía faltar ENHYPEN, formado por los trainees del show de supervivencia I-LAND. Durante el programa se notó su admiración por BTS y participaron sonrientes del lip-sync a “Dynamite”.

NU’EST, boyband de Pledis que debutó en el 2012, estuvo representada por tres de cinco miembros: Minhyun, Baekho y Aron.

También participó el solista Lee Hyun que ya ha tenido contacto con ARMY al ser parte del Lotte Family Concert 2020. En el recuadro del costado apareció la bella y talentosa Nana.

Lee Hyun y Nana en video de Big Hit Labels. Foto: captura

¿Quién es Nana?

La reacción a la aparición de Nana en el video de Big Hit merece un espacio aparte, pues su nombre se hizo tendencia en Twitter al poco tiempo de estrenarse el sing-along de “Dynamite”.

Nana es tendencia en Twitter. Foto: getdaytrends.com

Nana es una reconocida idol, fue integrante de After School (debut en 2009) y el centro de la subunidad Orange Caramel, a quien reconocerían fácilmente por el tema “Catallena”. Su verdadero nombre es Im Jin Ah y nació el 14 de setiembre de 1991.

Por su belleza, Nana aparece constantemente como una de las visuales favoritas del K-pop y ha sido invitada como modelo en comerciales.

Actualmente, continúa bajo la agencia Pledis y es una exitosa actriz de dramas, carrera que inició en el 2015 con Love weaves through a millenium. Su protagónico en Into the ring o Memorials fue muy aclamado este 2020.

Nana. Foto: Instagram

Nana en conferencia de prensa de Memorials. Foto: Soompi

