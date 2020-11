BTS, TWICE y Jinyoung de GOT7 serán premiados en los AAA 2020

Terminaron las votaciones de los AAA 2020. El 15 de noviembre fue el último día de intensa competencia en la app CHOEAEDOL, usada para determinar a los ganadores en la categoría de popularidad para idols y actores de los Asia Artist Awards.

El referido evento, cuya primera edición se realizó en el 2016, es organizado por Star News para dar homenaje a figuras de los K-dramas y cantantes que destacaron en el año. Este 2020, la ceremonia se hará el 25 de noviembre y ya se publicó el line-up de actores y grupos musicales con asistencia confirmada.

La votación de fans determinaba al 100% a los ganadores en cinco categorías por las app CHOEAEDOL (artista o grupo femenino, artista o grupo masculino) y CHOEAEDOL Celeb (actor, actriz y cantante de trot más votado). Un premio adicional ‘The best of best’ se entregaría al personaje o grupo con la mayor cantidad de votos entre todas las categorías.

BTS gana el premio de popularidad para idols masculinos en los 2020 AAA. Foto: OSEN

Estos son los resultados finales:

Idol masculino: BTS ganó con el 35% de votos (7.789.411.281) acumulados desde el 14 de octubre.

BTS ganó con el 35% de votos (7.789.411.281) acumulados desde el 14 de octubre. Idol femenina: TWICE lideró con 34,90% equivalente a 1.611.111.817 puntos.

TWICE lideró con 34,90% equivalente a 1.611.111.817 puntos. Actor masculino: Jinyoung de GOT7 superó a sus competidores al acumular 11,02% de votos (681.386.994).

Jinyoung de GOT7 superó a sus competidores al acumular 11,02% de votos (681.386.994). Actriz femenina: Song Ji Hyo con 29.563.500 votos llegó al 12,05%.

Song Ji Hyo con 29.563.500 votos llegó al 12,05%. Artista de trot: Lim Young Woong se lleva el premio de popularidad de su estilo musical con 34,87% y 2.692.772.289 votos.

Al comparar todos los votos recibidos, el claro ganador de ‘AAA Best of Best Star News X CHOEADOL’ es BTS. Con ello asegura dos trofeos, pero hasta la fecha no se ha confirmado la asistencia de Bangtan a la ceremonia.

Los 2020 Asia Artist Awards se celebrarán el miércoles 25 a partir de las 6 p. m. (KST). La red carpet iniciará a las 4 p. m. Las entradas virtuales para la transmisión online pueden adquirirse en la página de My Music Taste y LiveX Korea.

