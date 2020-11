PCAs 2020: BTS gana cuatro premios en los People’s Choice Awards

Los PCAs 2020 galardonaron a BTS en las cuatro categorías donde estaba nominado. El grupo celebra la victoria a solo cinco días de estrenar su nuevo álbum BE, disco que tiene a “Life goes on” como canción principal.

Los People’s Choice Awards se realizaron el domingo 15 de noviembre desde California. Como se ha estilado este 2020, no hubo audiencia presencial y Demi Lovato fue la encargada de conducir la ceremonia.

BTS había sido nominado a las categoría The group, The song, The album y The music video. Así fue como recibieron su premio en la primera mención de la noche. Suga no apareció en el clip de agradecimiento porque todavía está en recuperación de su cirugía al hombro.

En la categoría The group, los votos de BTS se impusieron a BLACKPINK,5 Seconds of summer, Chloe x Halle, CNCO, Sam + Shay, Jonas brothers y Twenty one pilots.

A pesar de los galardones, quedó cierto sinsabor entre los televidentes, pues la aparición de la boyband en las dos horas de ceremonia solo abarcó los 10 segundos incluidos líneas arriba. El resto de resultados donde Bangtan competía se publicaron directamente en la página web de E!

“Dynamite” fue nombrado como Mejor canción frente a otros éxitos del año como “WAP” de Cardi B, “Rain on me” de Ariana Grande y Lady Gaga, o “Break my heart” de Dua Lipa.

"Dynamite" de BTS gana como mejor canción en los PCAs 2020. Foto: E!

Asimismo, Map of the soul 7, el séptimo álbum de BTS que fue lanzado al iniciar el 2020, alcanzó los votos necesarios para superar a Blinding lights de The weekend y a Folklore de Taylor Swift.

Finalmente, el divertido video de “Dynamite” fue premiado gracias al apoyo de los fans. Todas las categorías se votaron por la página web de los People’s choice awards del 1 al 23 de octubre.

Con estos premios, BTS vuelve a recibir trofeos de esta ceremonia después de dos años. Sus últimas victorias en los People’s Choice fueron en el 2018 con cuatro triunfos durante la era ‘Idol’.

