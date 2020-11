True beauty alude al ‘Team Suho’ y ‘Team Seojun’ en nuevo tráiler del drama

Se acerca el estreno del drama True beauty y tvN no deja de engreír a los fans del webtoon. El jueves 14 de noviembre (KST) lanzaron el segundo tráiler enfocado en los dos jóvenes que disputarán el amor de Jugyeong.

Una breve sinopsis para quienes aún no han leído el webtoon original: True Beauty cuenta las aventuras de Lim Jugyeong, una estudiante con imperfecciones severas en la piel. A raíz de ello es muy insegura, pero todo cambia cuando aprende el arte del maquillaje. Al convertirse en una ‘diosa’ de la escuela, su verdadero rostro se convierte en el secreto más valioso de la protagonista.

Moon Ga Young interpretando su personaje Lim Jugyeong de True Beauty. Foto tvN

Lo reseñado líneas arriba fue lo que presentó tvN en el teaser del primer episodio de True beauty, clip lanzado una semana atrás. Ahora le tocó el turno a los protagonistas masculinos.

Con referencias a lo que el fandom populariza como ‘Team Suho’ o ‘Team Seojun’, este segundo tráiler muestra a los dos atractivos jóvenes que atrapan toda la atención en el colegio.

Lee Su Ho (interpretado por Cha Eunwoo) es descrito como un “chico frío y elegante”, mientras Han Seo Jun (Hwang In Yeop) es caracterizado como un “muchacho rudo e impredecible".

¿Cuándo se estrena True beauty?

El drama True beauty reemplazará en la franja horaria a The tale of the nine tailed, serie de fantasía con Lee Dong Wook, Jo Bo Ah y Kim Bum. Debido a la postergación de su episodio final, el estreno de True beauty que iba a ser el 2 de diciembre se ha reprogramado para el miércoles 7.

