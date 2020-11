Llegó el momento de los People’s Choice Awards (PCAs 2020). En este artículo te contaremos todo lo que necesitas (horario, canales, lista de nominados y más) para ver EN VIVO ONLINE en YouTube la premiación a los mejores exponentes de la música, en especial a los exponentes de K-pop.

BTS y BLACKPINK son dos de los grupos con más nominaciones en los PCAs. Los BLINK esperan que sus idols vuelvan a coronarse como en 2019, mientras que los ARMY esperan revertir lo que sucedió en la gala del año pasado.

¿Cuándo son los People’s Choice Awards 2020?

La fecha para la realización de los People Choice Awards 2020 será el próximo domingo 15 de noviembre en The Barker Hangar de Santa Mónica, en California, Estados Unidos.

Esta fecha ya fue separada por los fans de BTS y BLACKPINK desde que se anunciaron los nominados para la edición número 46 de los PCAs.

La presentadora exclusiva será Demi Lobato, quien regresa a ser MC luego de varios años.

¿A qué hora son los People’s Choice Awards 2020?

La red carpet (alfombra roja) iniciará a las 8.00 p. m. (horario de Perú), mientras que la ceremonia central de los People Choice Awards empezará a las 9.00 p. m.

Ver a BTS y BLACKPINK en los PCAs 2020 en Perú : 9.00 p. m.

: 9.00 p. m. Ver a BTS y BLACKPINK en los PCAs 2020 en Brasil : 11.00 p. m.

: 11.00 p. m. Ver a BTS y BLACKPINK en los PCAs 2020 en Colombia : 9.00 p. m.

: 9.00 p. m. Ver a BTS y BLACKPINK en los PCAs 2020 en Ecuador : 9.00 p. m.

: 9.00 p. m. Ver a BTS y BLACKPINK en los PCAs 2020 en Bolivia : 10.00 p. m.

: 10.00 p. m. Ver a BTS y BLACKPINK en los PCAs 2020 en México : 10.00 p. m.

: 10.00 p. m. Ver a BTS y BLACKPINK en los PCAs 2020 en Chile : 11.00 p. m.

: 11.00 p. m. Ver a BTS y BLACKPINK en los PCAs 2020 en Venezuela : 10.00 p. m.

: 10.00 p. m. Ver a BTS y BLACKPINK en los PCAs 2020 en Estados Unidos : 10.00 p. m.

: 10.00 p. m. Ver a BTS y BLACKPINK en los PCAs 2020 en Argentina : 11.00 p. m.

: 11.00 p. m. Ver a BTS y BLACKPINK en los PCAs 2020 en España: 4.00 a. m.

People’s Choice Awards 2020: canales de transmisión

El canal exclusivo de transmisión de los People’s Choice Awards 2020 es E!, revisa nuestra parrilla de canales, según el proveedor de tvpaga con el que cuentes:

E! en Movistar

Canal: 302

E! en Claro

Canal: 103

E! en Directv

Canal : 222

: 222 Canal HD: 1222

¿Dónde ver a BTS y BLACKPINK en los People’s Choice Awards 2020 ONLINE?

Puedes VER ONLINE los PCAs 2020 desde la aplicación móvil de E!, para ver televisión en vivo y todo su contenido relacionado a películas, series, realitys exclusivos de este canal.

Puedes descargar desde los siguientes links:

Nominados a los PCAs 2020. Foto: E!

¿Cómo ver gratis a BTS y BLACKPINK en los PCAs 2020 EN VIVO ONLINE?

Otra opción para disfrutar de los People’s Choice Awards 2020 es desde su cuenta oficial en YouTube, donde harán un live stream gratis de la red carpet y evento principal.

AQUÍ podrás gozar de la transmisión que realizarán de la mano de E!.

¿Cómo votar en los People’s Choice Awards?

Si estás preguntándote sobre cómo votar en los People’s Choice Awards, lamentamos informarte que las votaciones culminaron el pasado 23 de noviembre.

Para este año, la mecánica que tuvo fue que los fans podían votar hasta 25 veces al día.

BLACKPINK y BTS: cómo votar en los People's Choice Awards 2020. Foto: E! Online

¿Quiénes son los nominados para los E! People’s Choice Awards?

En esta sección solo hablaremos de los artistas K-pop nominados a los PCAs 2020.

Para la categoría The group 2020, BTS y BLACKPINK se enfrentarán a otros artistas internacionales como 5 seconds od summer, Chloe x Halle, CNCO, Sam + Shay, Jonas Brothers y Twenty one pilots.

BLACKPINK y BTS: nominaciones a los E! People's Choice Awards 2020. Foto: E! Online

Mientras que, para la categoría The song 2020 de los PCAs, la canción “Dynamite” de BTS son los únicos artistas coreanos en competir.

BTS: nominaciones a los E! People's Choice Awards 2020. Foto: E! Online

Asimismo, el álbum Map of the soul: 7 de RM, Jin, Suga, Jimin, J-Hope, V y Jungkook entra en contienda por The album 2020 en los People Choice Awards.

BTS: nominaciones a los E! People's Choice Awards 2020. Foto: E! Online

Para alegría de los BLINK y Selenator, “Ice cream” de BLAKCPINK y Selena Gomez ingresó como nominado en la categoría The music video 2020.

Asimismo, BTS y su MV “Dynamite” también disputa un cupo para alzar el ansiado trofeo en los PCAs 2020.

BLACKPINK y BTS: nominaciones a los E! People's Choice Awards 2020. Foto: E! Online

