La elección de actores para los papeles principales en los dramas coreanos es un trabajo muy riguroso de la producción. Muchas veces los guionistas o directores proponen nombres y en otras ocasiones se abre un proceso de casting. Esta segunda opción fue la que eligieron en Snowdrop, drama que protagonizará Jisoo de BLACKPINK.

La reconocida reportera Kim Ga Yeong de la cadena KBS reveló en una reciente entrevista que la idol K-pop ganó en las audiciones ante otras famosas actrices para obtener el rol más importante del nuevo K-drama de jTBC.

“Snowdrop es el drama más esperado del 2021, y la protagonista femenina fue la más solicitada; muchas actrices famosas hicieron la audición, pero Jisoo logró ganar el rol principal femenino”.

Asimismo, se supo que el nombre que tendrá el personaje de Jisoo en el drama será Eun Young Cho.

Otros datos que se revelaron fue que el drama podría emitirse entre marzo y mayo de 2021, durante el horario de viernes y sábado a las 10.50 p. m. (KST).

Los actores que trabajarán en Snowdrop junto a Jisoo de BLAKCPINK serán Jung Hae In (One spring night), Kim Hye Yoon (Sky castle), Jang Seung Jo (The good detective), Yoo Se Ah (Stranger), Jung Eungene (Catch the gost), entre otros.

Asimismo, el drama será dirigido por Jo Hyuk Tak (Mirror of the witch) y el guion estará a cargo de Yoo Hyun Min (Sky castle, Golden cross, Green rose).

