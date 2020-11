La agencia de Lee Dong Wook compartió el detrás de cámaras de la épica batalla entre los hermanos Gumiho y los espíritus del bosque en Tale of the nine tailed. Y más de una situación llamaron la atención entre los fanáticos.

La escena del drama corresponde a los capítulos 8 y 9 del drama, cuando una chamana atrapa a Kim Bum y Jo Bo Ah en un universo paralelo donde debieron enfrentar sus peores miedos.

Por un lado, Lee Dong Wook tuvo que decidir a quién apoyar primero, y optó por su hermano menor, con quien tuvo que enfrentarse a un ejército de espíritus del bosque (zombies). Esto debido a un recuerdo traumático del Gumiho cuando era un niño.

Esta es la escena original.

En el detrás de cámaras mostrado por la agencia del actor, se puede ver cómo fue todo el despliegue de la producción.

Por un lado, el maquillaje de los renacidos y por otro la impecable actuación de Lee Dong Wook y Kim Bum.

En uno de los momentos de batalla, el recordado interprete de Goblin, metido en su personaje de Lee Yeon, ataca a un zombie con su espada, pero a chocar con el cuerpo del extra este se dobla provocando que se detenga la actuación por este detalle.

Este blooper fue muy comentado en redes sociales por parte de la audiencia de Tale of the nine tailed, incluso volvieron viral el gesto que tuvo Lee Dong Wook al percatarse que la espada de utilería había sido doblada.

Este es el extracto de la reacción del actor que se viralizó en internet.

Mientras tanto, Tale of the nine tailed de Lee Dong Wook y Kim Bum estrena nuevos capítulos todos los miércoles y jueves a través de tvN para Corea del Sur, y por Viki, para el público internacional.

Ver capítulos 5 y 6 de Tale of the nine tailed, drama de Lee Dong Wook y Kim Bum. Foto: Composición Diario LR / tvN

